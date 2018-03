Ile Maurice: Pâques - Des activités pour vos petits lapins

Dans quelques heures sera célébrée la fête de Pâques. Qui dit Pâques, dit les incontournables gâteaux, pâtisseries ou encore chocolats - de toutes les formes et les couleurs - qui feront la joie des plus grands et surtout des plus petits. Ces derniers sont surtout ceux qui attendront le lapin de Pâques avec beaucoup d'impatience. Justement, les activités ne manquent pas pour leur faire plaisir...

Chasse aux oeufs

Déjà, CocoTown, à Trianon, s'est mis aux couleurs de la chasse aux oeufs. «Depuis deux ans, nous organisons un Easter Egg Hunt», avance un responsable des relations publiques. Il faut toujours avoir de l'imagination car «les enfants n'en manquent pas, eux».

Château gonflable

Cette année, les activités ne seront pas uniquement en intérieur. «Nous avons imaginé plusieurs activités que nos animateurs pourront organiser à l'extérieur. Le château gonflable, des sessions de face painting ou encore les mascottes ne manqueront pas à l'appel.»

Néanmoins, ce n'est pas facile d'organiser des jeux pour garder les enfants actifs. Les activités prévues pour les enfants d'un an à 12 ans échelonneront sur deux jours, soit ce samedi 31 mars et ce dimanche, de 11 heures à 16 h 30. Le prix est fixé à Rs 350.

Aux côtés des lapins

Les enfants seront aussi à l'honneur du côté du Casela World of Adventures. Le dimanche 1er avril, le parc d'attraction organisera pour les petits une journée de chasse aux oeufs de Pâques et un atelier de face painting, et de dessin également. Ces activités se dérouleront au sein de la mini-ferme, là où résident les lapins, les cochons d'Inde, les poules, entre autres.

Cette animation, prévue de 13 heures à 15 h 30, est incluse dans le ticket d'entrée. Et en ce week-end de Pâques, l'équipe de Casela se déplacera également à Bagatelle Shopping Mall afin de promouvoir le Tulawaka Gold Coaster et proposer aux clients des tarifs spéciaux. Le stand se situera en face de Café Lux, aujourd'hui de 9 h 30 à 22 heures et demain de 9 h 30 à 15 heures.

Des promos à la pelle

Supermarchés et magasins mettent le paquet pour la Pâques. Les promotions sont au rendez-vous. «Les clients ne se soucient pas des dépenses», soutient un employé d'une grande chaîne de vêtements, à Phoenix. Adultes et jeunes sautent sur les occasions qui leur sont offertes.

Du côté des supermarchés, on constate que la vente n'a pas vraiment décollé. Antonio Maurer, gérant de Popo Supermarché, confie que tous les ans, ce n'est pas la même effervescence. «Ce n'est pas comme à l'époque de la Noël, où les gens n'hésitent pas à dépenser.» En tout cas, après le carême, beaucoup attendent ce moment pour être en famille et manger la bonne chère.

«Faire prendre conscience du sens de la fête»

C'est le moment attendu par les chrétiens après le carême. La résurrection du Christ est l'instant de réjouissance et de partage. Toutefois, les campagnes publicitaires autour de cet événement tentent de prendre le dessus sur l'aspect religieux. Ce n'est pas le père Laurent Rivet qui dira le contraire. «Notre combat est de faire les gens prendre conscience du sens de cette fête.»

Toutefois, il reconnaît qu'il sera difficile de nager à contre-courant de ces annonces. «Mais je sens que les paroissiens prennent en compte l'aspect spirituel. Nous l'avons vu lors des dernières quarante heures. Nous menons une guerre contre les marchands ambulants. Les gens semblent comprendre qu'ils ne doivent pas les encourager à venir vendre leurs produits à côté des églises.» Il faut conserver une attitude positive face aux commerçants et faire en sorte que la Pâques garde la même ferveur que lors du carême.