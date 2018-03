Ile Maurice: Grippe - Seniors, faites-vous vacciner dès ce mercredi

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera le mercredi 4 avril. Les personnes âgées de 60 ans et plus, les enfants autrement capables scolarisés dans des institutions spécialisées, les pensionnaires des institutions charitables et des maisons d'accueil privées sont concernés par cette campagne.

L'exercice se fera également à Rodrigues et à Agalega. C'est ce qu'a décrété le Conseil des ministres lors de sa réunion hebdomadaire, le vendredi 30 mars.

Rs 1 500 pour convertir le permis international

Le Conseil des ministres a aussi décidé d'amender les Road Traffic Regulations. L'idée que des frais de Rs 1 500, non remboursables, soient réclamés pour la conversion du permis de conduire international en un permis national.

De ce fait, tout détenteur d'un permis international, qui a l'intention de conduire à Maurice, doit effectuer sa demande auprès du commissaire de police en vue d'obtenir le document nécessaire.

Caverne Patate identifiée comme éventuel site Ramsar

De la réunion du Conseil des ministres, il ressort également que le gouvernement souhaite que Caverne Patate, à Rodrigues, soit reconnue comme une zone humide d'importance internationale. En consultation avec l'Assemblée régionale de Rodrigues, le gouvernement soumettra une proposition à la Convention Ramsar en ce sens. Ce site, une fois reconnu sur le plan international, aidera l'île à attirer davantage de touristes.

Caverne Patate, un des endroits les plus visités de Rodrigues, est réputée pour ses stalactites et stalagmites. L'interprétation de ces formes varie d'une personne à l'autre. La caverne fait plus de 1 000 mètres de long.