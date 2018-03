Ile Maurice: Audit - «Nou satisfé ki péna gro dérapaz kouma 2012-2013» dit Zouberr Joomaye

La rentrée parlementaire a aussi été commentée. Bobby Hurreeram et Joe Lesjongard s'en sont pris au leader de l'opposition. Le premier est d'avis que Xavier-Luc Duval ne sait pas poser de Private Notice Question et que c'est pour cette raison que le lendemain il a animé une conférence de presse.

Quant au rapport du Public Accounts Committee, également rendu public mardi, il traitait des années 2012, 2013 et 2014 et contient des critiques sur la gestion des fonds publics. «Li fin sign enn rapor alor ki li ti dan gouvernman», ironise Zouberr Joomaye.

Dans la foulée, Zouberr Joomaye reconnaît que les critiques récurrentes ciblent les ministères de la Sécurité sociale et de la Santé. «Nou pa satisfe dan bann depans excesiv pou pension pou dimoun mor et dan bann medicaman périmé.» Il assure que le gouvernement mettra en place les recommandations du directeur de l'Audit pour s'améliorer.

D'ailleurs, le député de la majorité met en cause certains fonctionnaires. «Ce n'est pas la faute des politiciens et ministres mais c'est le laisser-aller des fonctionnaires.» Il admet que la majorité fait bien son travail mais, souligne-t-il, il y a toujours des brebis galeuses. «Ena dimoun koz tor a léta et avec refont sistem piblik nou get sa», prévient-il.

Zouberr Joomaye a fait ressortir que le rôle du rapport de l'Audit est «de nature négative». «Il est normal qu'il rapporte les dysfonctionnements. Sous tous les gouvernements on doit faire la part des choses entre les dysfonctionnements.» Pour lui, il ne faut pas confondre l'action gouvernementale et l'action des fonctionnaires.

