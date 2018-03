Maroc: Tourisme - Un symposium organisé à Rabat

L’institut Amadeus et l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) se félicitent que la… Plus »

En effet, le tourisme est un véritable catalyseur de dialogue et de rapprochement entre les peuples. Il représente de ce fait un formidable vecteur de rayonnement du Maroc à l'international dès lors qu'il contribue au développement de l'image de marque et au renforcement des liens avec le Monde. Le tourisme joue également un rôle clé dans la consolidation du positionnement stratégique du pays, garantissant un lien entre les régions et les pays d'Afrique et de la Méditerranée.En ce sens, il représente un véritable enjeu géopolitique pour le Royaume.

Cette rencontre qui connaitra la participation de plus d'une quarantaine de panelistes, va essayer de mettre la lumière sur le secteur du tourisme comme vecteur du rayonnement du Maroc, ainsi que sur son rôle comme levier d'une croissance forte et inclusive. Les panelistes se pencheront également sur l'examen de l'offre touristique marocaine face aux mutations du secteur, sur les enjeux de la digitalisation du secteur touristique au Maroc ainsi que sur les défis de la mise en œuvre.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.