Cote d'Ivoire: Sanwi Festival - La culture comme tremplin du développement d'Aboisso

Promouvoir et valoriser la culture du peuple sanwi dans tous ses aspects, tels les danses traditionnelles, la coutume, l'habillement, la gastronomie.

C'est l'objectif général de la 1ère édition du Sanwi festival qui a ouvert ses portes le 29 mars, et ce, jusqu'au 1er avril, en présence des autorités coutumières, des élus et de Mme Isabelle Iboula Ngangehi, ambassadeur de la République démocratique du Congo près la Côte d'Ivoire.

Pour le commissaire général de ce festival, Appia Lucien, cette manifestation est placée sous le thème: la culture, un tremplin pour le développement économique et social. Au demeurant, c'est une plateforme, indique-t-il, pour « réveiller et faire connaître la culture authentique du peuple agni sanwi d'Aboisso, en perte d'intérêt, du fait de l'accroissement du modernisme ». Aussi ce festival se propose-t-il d'offrir un espace d'expression aux différents groupes de danse et de musique du terroir.

Tout en favorisant la réflexion autour du patrimoine matériel et immatériel de ce peuple. Il a ajouté que durant 4 jours, on assistera à des concours de danses traditionnelles, culinaire, à des prestations du tambour parleur ... Des intermèdes permettront d'écouter l'histoire, des contes et légendes des Agni de la région.

A sa suite, Dr Eba Malan Etché, représentant, le président du conseil régional, le parrain de la manifestation, a expliqué que ce festival est bienvenu. Car, selon lui, il magnifiera la singularité culturelle et artistique des Agni Sanwi d'Aboisso qui placent beaucoup d'espoir dans cette rencontre culturelle.