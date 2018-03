Cote d'Ivoire: Musique - Adieu "le Ronaldo du Zouglou"

Toujours dans la spiritualité, l'artiste acquiert un terrain à Yopougon pour la construction d'une église.

Le "Ronaldo du Zouglou". C'est le surnom donné à Guinon Désiré dit Dezy champion, dans la sphère zougloutique où il a fait ses preuves.

Désiré s'était très tôt interessé à la musique, depuis son jeune âge. Il sillonait les quartiers de Yopougon pour les animations ambiance facile. Au quartier Sicogi de ladite commune, son groupe s'est très vite fait remarquer, à Travers les animations lors des competitions de sports, les funérailles etc.

Mais Désiré, ne s'arrêtera pas là. Dans le souci de se professionaliser et en quête d'un soutien pour la sortie d'une oeuvre discographique, il cotoie le journaliste feu Boubacar Kanté. C'est le début d'une belle aventure qui connaitra aussi des déboires en 2000, après la sortie de son deuxième album "Orphelin".Cette situation amène Dezy champion à se tourner vers la religion, le christianisme, Dieu. Mais sa musique, malgré la coloration religieuse, captive et confirme le talent de cet artiste zouglou.

Toujours dans la spiritualité, l'artiste acquiert un terrain à Yopougon pour la construction d'une église. "J'ai bâti, ce temple par ma foi..J'ai demandé à mon Dieu comment j'allais pouvoir y arriver surtout que je n'avais pratiquement pas grand-chose comme économie. Et c'est là Dieu m'a répondu que je pouvais y arriver à travers le talent qu'il m'a donné" révélait-il lors d'un entretien accordé.

Dezy Champion chantre, c'était cela. Mais l'artiste n'avait pas totalement abandonné l'univers du Zouglou. On le retrouvait souvent à l'internat, au Temple d'Aimé Zébié (Yopougon Niangon) pour suivre les prestations lives de ses cadets. Il lui arrivait de monter sur scène pour les encourager. Cet amour pour le zouglou, Dezy ne le cachait pas. La preuve, lorsqu'on lui demandait parfois s'il allait définitivement mettre un terme à la musique zouglou il répondait "C'était un poisson d'avril".

Et bien! Guinon Désiré préparait un concert à l'internat ce dimanche 1er avril. Hélas! Ce concert n'aura pas lieu. Dezy Champion est décédé ce samedi 31 mars. Selon des proches, après des retrouvailles conviviales avec ses amis , l'artiste a senti des douleurs. Des prémisses d'un Avc,interprétaient certains. il s'est rendu à l'hôpital de Bingerville (commune de résidence) pour des soins. Cette thèse a été démenti par son fils Guinon Ephrem, qui affirme selon le magazine people (Abidjan Show.com) :« Hier j'étais couché à la maison, et on m'a appelé vers les 2 heures du matin pour me dire que mon papa est décédé.Il était au volant de sa voiture. De Grand-Bassam, il se rendait à Bingerville, et il a fait une sortie de route. Après l'accident, des gens se sont précipités vers lui pour tenter de le sauver alors qu'il était déjà mort. Et le décès a été confirmé à l'hôpital de Bingerville ».