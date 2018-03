Cote d'Ivoire: Autoroute du nord - Le Fonds d'entretien routier fait le grand ménage

« Pour ceux qui sont dans des zones conformes, nous pouvons les aider à aménager des espaces pour s'y installer. En revanche, ceux qui s'installent de façon anarchique seront purement et simplement déguerpis (... ) Nous avons, pendant plusieurs mois, sensibilisé les riverains. Nous sommes donc venus les informer que dans les jours et semaines à venir, la phase de répression démarre », a indiqué, Williams Komenan.

En effet, les règles relatives à l'utilisation des abords de l'autoroute prévoient, en zone péri-urbaine, qu'une distance de 100 mètres doit être libre de toute occupation de part et d'autre de la chaussée. Cette distance est de 500 mètres dans les zones urbaines et 1000 m en zone rurale.

À Elibou, Carrefour Bodô, N'Zianouan, Singrobo, points focaux de la visite de terrain, Williams Komenan et les membres de sa délégation dont Koua Charles Anderson, responsable de l'opération de sécurisation de l'autoroute et Lucien Amon (Daf) ont expliqué à nouveau, l'intérêt pour eux et pour tous les usagers de la route que les emprises de l'autoroute soient libérées.

Cette opération est d'autant urgente et nécessaire que la période de fête est une période où le flux d'usagers connaît un pic inhabituel. Il s'agit donc, pour le Fonds d'entretien routier, d'améliorer la sécurité et le confort de la circulation sur ce tronçon très sollicité en cette période, en minimisant les facteurs pouvant engendrer d'éventuels accidents de la circulation.

