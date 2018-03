Sénégal: Suite et pas fin de la condamnation de Khalifa Sall - Barthelemy Dias placé en garde à vue

En tout cas, avant son arrestation, Barthélémy Dias avait révélé : « J'ai déjà averti ma femme, mes enfants et mes parents. Le reste sera un combat de rue. Nous ne sommes pas des peureux. Khalifa Sall ne sera pas seul en prison. Je ne suis pas un homme à parler sur du vent. Autant Macky Sall peut croire qu'il aura un second mandat, autant j'ai la ferme conviction qu'il n'aura pas ce second mandat. Nous allons rejoindre le Pds et tout le reste de l'opposition pour mener le combat ».

Selon certaines sources de la presse, Barthélémy Dias est poursuivi pour injures publiques et offense au chef de l'Etat. Le maire socialiste a été interpellé hier, vendredi, dans l'après-midi, par des éléments du Gign devant les locaux de Dakaractu où il accordait un entretien. Dias a demandé de suite l'assistance de son avocat, Me El hadji Diouf, comme le veut la loi. Mais, ce dernier, une fois sur place, aurait été interdit d'accès par les gendarmes sous prétexte qu'ils attendent des instructions, selon la presse.

