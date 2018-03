Ile Maurice: Tentative de meurtre sur Khelen Perle - Le suspect revient sur ses aveux

Qui a dit que les fonctionnaires et membres des collectivités locales prenaient tout leur temps pour agir ? Les… Plus »

Dans le cadre de cette affaire, Tishale Ram, 29 ans, habitant Chemin-Grenier, Vikash Oochit, un maçon de 34 ans habitant Surinam, et Doshal Behari, 24 ans, un Refuse Collector habitant Surinam, sont en détention. Ils répondent d'une charge provisoire de tentative de meurtre. Doshal Behari est déjà en liberté conditionnelle suivant une affaire d'agression d'un policier à Flic-en-Flac, en 2017, et d'un officier de prison, à Riambel en 2016.

Son interrogatoire qui a été enregistré sur caméra en présence de Me Sunil Ghoorah. Il avait comparu en cour de Savanne mercredi pour tentative de meurtre et devant le magistrat il n'avait rien évoqué. Il avait aussi volontairement montré aux enquêteurs certains endroits où il se trouvait au moment de l'agression de Khelen Perle chez ce dernier à Riambel. Les faits se sont produits le 20 février.

Apres une visite de l'avocat Me Rouben Mooroongapillay à la cellule policière de Rivière-des-Anguilles où le suspect était détenu jeudi vers 1 heure du matin, Rajeensduth Teeluck a porté plainte pour brutalités policières et est revenu sur ses aveux quelques heures après.

