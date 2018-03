Ile Maurice: «Ena enn lot affaire Sobrinho ki pa loin», prévient Paul Bérenger

Qui a dit que les fonctionnaires et membres des collectivités locales prenaient tout leur temps pour agir ? Les… Plus »

Paul Bérenger a continué sa tirade contre Sudhir Sesungkur. «Apar sa revelation la, le ministre fin dir zot doit larzan a SICOM et osi ene bebet ki apel SBM holdings Ltd. Donn nu ban chiffre lor la osi. Autour de Rs 5 milliards inn injecter dan MauBank ki gouvernman pé essay vender.»

Pour Paul Bérenger, la rentrée parlementaire a été «pire que jamais avec cover up et absence de transparence». «Le plus grand cover up», s'insurge-t-il, est le fait que les dossiers Choomka, Sumputh et Sobrinho ont tous trois été soumis à l'Independent Commission against Corruption, au lieu de faire l'objet d'une commission d'enquête «que toute la population demandait dans le cas de Sobrinho».

