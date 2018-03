Afrique de l'Ouest: Réformes et projets communautaires - L'Uemoa salue les efforts de notre pays

Les conclusions de la revue annuelle des réformes, progrès et projets communautaires réalisés au Sénégal pour l'année 2017 de l'Uemoa ont été présentées, hier, au Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Selon le président de la commission de l'Union, Abdallah Boureima, sur 122 textes, le Sénégal a appliqué plus d'une centaine.

A sa sortie d'audience avec le Premier ministre sénégalais, le président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), Abdallah Boureima a déclaré : «nous venons de rendre compte des conclusions de la revue annuelle des réformes, progrès et projets communautaires réalisés au Sénégal pour l'année 2017. Le principe de cette revue a été acté à Dakar par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement le 24 octobre 2013. Il s'agissait de renforcer et d'accélérer la mise en œuvre des principales décisions qui étaient prises par les organes délibérant de l'Union».

«Si je me réfère aux 122 textes de l'Union, le Sénégal a appliqué plus d'une centaine. Les performances ont été notables et fortes. Aux niveaux de la gouvernance économique et de la convergence, il affiche un taux de 81% et au niveau des politiques sectorielles, le taux est de 73%», a-t-il dit. Selon M. Boureima, la mise en œuvre est d'autant plus indispensable qu'il fallait vite, viser l'atteinte des objectifs de l'Union définis dans le traité à savoir : renforcer la compétitivité des économies, assurer la convergence macroéconomique et la soutenabilité des finances publiques, créer un marché commun régit par un Tarif extérieur commun (Tec) de la libre circulation des personnes et des bien, adopter des politiques sectorielles communes dans les domaines du secteur réel comme l'agriculture, l'élevage, la pêche mais aussi, dans le secteur de l'enseignement supérieur ; et enfin, harmoniser les législations nationales notamment sur le plan fiscal.

Le président de la Commission de l'Uemoa a dit que la revue a été structurée autour de trois grands domaines : convergence et gouvernance, le marché commun et les politiques sectorielles.

Sur ces trois domaines, M. Boureima a expliqué que le Sénégal affiche un taux de transposition et de mise en œuvre très élevé de 71%.

Mais, empruntant les propos du ministre de l'Economie et des Finances, le président Boureima a reconnu que « beaucoup de progrès et concepts ont été réalisés ». Toutefois, il a précisé que plusieurs efforts restent à être faits».

«Le mémorandum a prévu des recommandations à l'endroit de la commission de l'Uemoa et du Sénégal. Elles ont été réconfortées par les commentaires, instructions et directives du premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Nous allons-nous enrichir du contenu du mémorandum et des orientations du Premier ministre pour aller de l'avant dans ce bel exercice de l'Union», a-t-il affirmé.

Ces recommandations sont, entre autres, la finalisation de la relecture des textes de l'Uemoa qui posent des difficultés d'application (taxe sur les produits pétroliers, code minier, télécommunications etc.)