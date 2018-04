Sénégal: «Jeudis du club Sénégal émergent» - Des économistes pour un maintien des performances économiques

Des économistes et des acteurs du secteur privé se sont retrouvés avant-hier autour du thème: «le taux de croissance de 7,2% du Sénégal: signification, portée et limites», à l'initiative du «Club Sénégal émergent» dans le cadre de ses: «Jeudis du club Sénégal émergence». Et tous sont convenus que ce taux réalisé par notre pays est remarquable et performant. Les acteurs ont aussi invité à maintenir cette dynamique dans la durée et à promouvoir la qualité de la croissance, notamment dans le sens d'une croissance inclusive.

Le directeur général de la prévision et des études économiques, Pierre Ndiaye a rappelé qu'en 2017, le Sénégal a connu une croissance très importante, 7,2%, qui a été tirée essentiellement par le dynamisme de l'agriculture, du secteur de la construction, des transports, les services financiers, le tourisme, les industries chimiques. « On voit aussi que la consommation et l'investissement ont fortement contribué à la croissance.

Il a souligné qu'en termes de croissance, il y'a deux éléments qui sont extrêmement importants : la question de la durabilité et celle de la qualité de la croissance. «Au Sénégal, en termes de qualité, au moins, on n'est pas dans une croissance qui a été portée par un secteur. Je crois que quand on a une croissance qui est portée par des secteurs aussi divers que l'agriculture, le tourisme où on a beaucoup de Sénégalais, ça c'est le type de croissance qu'on veut» a-t-il soutenu.

Le Pr Birahim Bouna Niang, agrégé en sciences économiques et doyen de la Faseg (Ucad), a pour sa part salué le caractère remarquable de la croissance enregistrée par le Sénégal. «Ce taux de croissance on ne le retrouve pas toujours, si on fait une comparaison dans l'espace et dans le temps. Maintenant pour le ressentir dans le vécu des Sénégalais, il faudrait que ça s'accompagne de création d'emplois. Ce résultat gagne à être consolidé, c'est à dire le rendre durable. La croissance ne suffit pas pour avoir du progrès social. Il faudrait également développer la qualité de la croissance, c'est-à-dire créer des emplois» a-t-il dit. Son collègue le Pr Abdou Kane, agrégé en sciences économiques et chef du département économie à l'Ucad a lui aussi témoigné que personne ne peut contester que nous sommes sur une bonne trajectoire. «Il y a peu de pays qui parviennent à une telle performance. Mais si les secteurs qui portent la croissance ne sont pas ceux où les pauvres se meuvent, ils ne peuvent pas ressentir la croissance. Il faut que le maximum de pauvres participe à la croissance pour qu'elle soit inclusive» a-t-il défendu.

Yousoupha Diallo, président du Club Sénégal émergent a souligné que le thème est de la plus haute importance. «Il n'y a nulle part émergence sans croissance. Nous sommes un espace de réflexion et d'impulsion d'idées. Ce club est une plateforme d'échanges, de dialogue et de concertations, une force de propositions et d'initiatives. Ce concept permet de se retrouver pour débattre des questions relatives à l'émergence de notre pays» a-t-il explicité.