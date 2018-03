Sénégal: Baptême d'un nouveau navire de la marine - Macky Sall réitère son ambition de renforcer l'action de l'Etat en mer...

Le Président de la République, Macky Sall, a procédé, hier, au baptême officiel du «Fouladou», patrouilleur en haute mer. Son ambition de renforcer l'action de l'Etat en mer afin de garantir une exploitation optimale du potentiel halieutique et des ressources offshore du Sénégal est en phase d'être concrétisée.

Cette option est matérialisée par la mise en œuvre d'un plan global d'équipement qui permettra, à terme, de renforcer la place de la Marine dans le dispositif opérationnel en matière de sécurité et de sureté maritimes.

Macky Sall qui s'exprimait devant les plus hautes autorités militaires procédait au baptême du nouveau patrouilleur de la Marine, à la base navale «Amiral Faye Gassama».

Il a indiqué qu'avec la prééminence des enjeux maritimes à l'échelle mondiale et la découverte d'importantes ressources naturelles au Sénégal, la gestion de l'espace maritime du pays constitue un enjeu capital pour la Nation. «C'est pourquoi, j'ai pris l'option stratégique de doter la Marine de moyens nécessaires à la prise en charge efficace des défis économiques et sécuritaires liés à la gestion de notre espace maritime», a-t-il souligné. Ainsi, après l'acquisition des patrouilleurs Ferlo et Kedougou, en 2013 et 2014, le «Fouladou», le nom donné au nouveau patrouilleur, vient renforcer le potentiel naval dans l'exécution des missions de l'Etat en mer et de Défense des eaux sous-juridiction sénégalaise.

L'acquisition de ce patrouilleur a été financée par l'Agence nationale des affaires maritimes (Anam). C'est un navire polyvalent, équipé de moyens techniques et opérationnels modernes.

Le Chef de l'Etat a saisi l'occasion pour demander à la marine nationale de fédérer, ainsi, l'action des administrations compétentes sur l'ensemble du spectre opérationnel des missions en mer, pour une meilleure efficience de l'Action publique.

Il a souligné qu'en portant le choix sur le royaume du Fouladou, pour baptiser ce nouveau patrouilleur, a l'image de ce qui a été fait avec la Casamance, le Sine Saloum, le Niambour et le Fouta, l'Etat magnifie les valeurs de refus jadis incarnées par les terroirs ainsi que l'honneur et l'ouverture qui fondent son existence. Il a invité les Citoyens sénégalais, en particulier toutes les populations du Fouladou, du Pakao et du Gabou, à s'approprier pleinement ce patrouilleur qui sera leur ambassadeur, à travers mers et océans, pour défendre les intérêts et l'honneur du Sénégal.

