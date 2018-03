Sénégal: Braquage sur un axe routier - Un mort et deux blessés à Bafican

Un braquage a été perpétré par des hommes armés non identifiés, hier matin, sur la route Ziguinchor-Oussouye, à hauteur du village de Bafican situé dans la commune de Nyassia, à 22 km, à l'Ouest de la ville de Ziguinchor. Il y a eu un mort et deux blessés dont l'un de race blanche est âgé de 72 ans.

Selon des témoignages, c'est vers 9 heures que les braqueurs ont fait irruption sur la route Ziguinchor-Oussouye, à la hauteur du village de Bafican. Ils se sont aussitôt mis à intercepter tous les véhicules, motos et bicyclettes qui roulaient sur cette importante voie de communication et à dépouiller les conducteurs et leurs passagers. C'est sur ces entrefaites qu'un véhicule de type 4x4 en provenance du Cap-Skirring est arrivé sur les lieux. Son chauffeur, un homme de race blanche qui était seul à bord, a refusé de s'arrêter.

Il essuiera des rafales d'armes automatiques et s'en tirera avec des blessures à la jambe et à l'épaule. Malheureusement pour ce conducteur de moto Jakarta âgé de 33 ans qui tentait également d'échapper aux assaillants. Dans sa fuite, il a heurté de plein fouet un arbre et est mort sur le coup. Son compagnon avec qui il était sur la moto a eu plus de chance. Il a été seulement blessé. Lui et le conducteur du véhicule de type 4x4 ont été acheminés au service des urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor.

Cette attaque à main armée a été condamnée par plus d'un à Ziguinchor hier. Beaucoup d'habitants de la ville, ainsi que de la commune de Nyassia et des villages environnants, ont fustigé le comportement de ses auteurs. Tous ont estimé qu'à la faveur de l'accalmie qui prévaut en Casamance depuis plus de 5 ans, « l'heure n'est plus au grand banditisme, mais plutôt à des actions favorables au retour progressif d'une paix définitive et durable dans la région méridionale du Sénégal pour le plus grand bien de ses populations ».