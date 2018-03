Sénégal: Coopération économique et financière - Plus de 48 milliards de FCfa des partenaires au Sénégal

Hier, le ministre de l'Économie et des Finances, Amadou Bâ, a signé une série de conventions avec des partenaires financiers du Sénégal.

Il s'agit de l'Agence française de développement qui a accordé une subvention de plus de 3 milliards de FCfa destinée à la préservation de la biodiversité marine, de l'Union européenne qui a financé trois projets portant sur la sécurité, les transports et le commerce pour un montant de 15.021.415.300 de FCfa et de la Banque ouest africaine de développement qui va financer, pour 30 milliards de FCfa, l'aménagement et le bitumage de la boucle du Fouladou (Kolda) et compléter les travaux de la route Kédougou-Salémata et de la boucle de Boudier (Sédhiou).

15 milliards de FCfa de l'Ue aux secteurs du commerce, des transports et de la sécurité...

Amadou Bâ, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan et Joaquin Gonzalez-Ducay, ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, ont procédé, hier, à la signature de conventions de financement de trois projets qui portent sur la sécurité, les transports et le commerce pour un montant total de 22.900.000 d'euros, soit environ 15.021.415.300 de FCfa.

Trois conventions de financement entre le Sénégal et la Délégation de l'Union européenne ont été signées, hier. Elles ont été paraphées par Amadou Bâ, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan et Joaquin Gonzalez-Ducay, ambassadeur de l'Union économique au Sénégal. Les domaines concernés sont la sécurité, les transports et le commerce. Le montant cumulé pour ces trois projets du 11ème Fonds européen de développement (Fed) est de 22.900.000 d'euros, soit environ 15.021.415.300 de FCfa. Selon M. Bâ, le premier financement d'un montant de 6,5 milliards de FCfa porte sur le « Programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l'Ue » dont l'objectif est de prévenir et de réduire les facteurs de déstabilisation internes et externes de l'État du Sénégal pour préserver son potentiel de développement.

Quant au « Projet régional de gouvernance transport » d'un montant de 2,6 milliards de FCfa, il vise à contribuer à l'amélioration de la pérennité et de la sécurité du système de transport routier, selon le ministre des Finances. Il permettra également de renforcer les capacités institutionnelles et de gestion administrative des agences sous tutelle et d'améliorer le réseau régional. Enfin, le « Projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest » financé à hauteur de 5,9 milliards de FCfa, Amadou Bâ souligne qu'il a pour objectif de contribuer à la transformation structurelle de l'économie par la production de biens et services compétitifs à plus haute valeur ajoutée pour assurer la croissance, la création d'emplois qualifiés et durables ainsi que l'augmentation des exportations et des revenus. Évoquant les possibilités offertes par ces protocoles de partenariat, Amadou Bâ a indiqué que les plus hautes autorités apprécient l'aide de la Commission européenne.

Il a rappelé que l'Ue demeure l'un des principaux bailleurs de fonds du Sénégal et son appui s'amplifie au fil des années et couvre des secteurs essentiels au développement économique et social du pays. «Cette stratégie de coopération a pour but d'appuyer les efforts entrepris par le gouvernement du Sénégal en vue d'assurer la sécurité des populations, de réduire la pauvreté d'une manière durable à travers une croissance soutenue et équitablement répartie, une bonne gouvernance et une intégration régionale mais également une insertion progressive de notre économie dans l'ordre mondial », a déclaré le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan.

Joaquin Gonzalez-Ducay a évoqué les relations solides de longue date entre l'Ue et le Sénégal. Une relation qui, à son avis, s'est diversifiée au fil des années couvrant actuellement un large spectre de domaines. Sur le financement de la sécurité, M. Gonzalez-Ducay affirme que cette première action d'envergure dans cette coopération témoigne d'une grande confiance réciproque. Selon le diplomate européen, dans un domaine aussi sensible, « on ne peut coopérer que sur la base d'un fort engagement politique mutuel ». Soulignant que le Sénégal est sur le point d'entrer dans la deuxième phase de mise en œuvre du Pse, il a indiqué que l'Ue l'accompagnera avec ses différents instruments. Dans cette optique, il annonce un appui budgétaire d'un montant de 90 millions d'euros (59 milliards de FCfa) en phase de préparation. Il vise, selon le diplomate, l'amélioration de l'environnement des affaires.

Signature prochaine d'un nouveau programme de coopération

Le Sénégal et l'Union européenne vont signer, dans les prochaines semaines, un nouveau programme de coopération, qui constituera la base des engagements financiers de Bruxelles pour la période 2018-2020, a annoncé, hier, Joaquin Gonzalez-Ducay, lors de la signature de trois conventions de financement sur la sécurité, le transport et la compétitivité. « J'ai le plaisir de vous annoncer que le document de stratégie conjoint européen qui va remplacer notre programme indicatif national, à partir de cette année, a été validé par les États membres de l'Union européenne, le 20 mars dernier. Nous sommes prêts à signer, dans les prochaines semaines, ce nouveau document qui constituera la base pour les engagements financiers de l'Union européenne pour la période 2018-2020 pour un montant additionnel de 147 millions d'euros au titre du 11e Fed », a indiqué le diplomate. Amadou Bâ, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, exprimant sa joie après cette annonce, a indiqué que ce sera l'occasion de faire le bilan de la coopération entre les deux parties. Un bilan qu'il a qualifié de plus que reluisant. « L'Union européenne fait partie des premiers partenaires économiques et financiers du Sénégal », a-t-il déclaré, notant que depuis 2014, 21 conventions ont été signées pour un montant de près de 393 milliards de FCfa.

... 30 milliards de FCfa de la Boad destinés aux infrastructures routières...

La Banque ouest africaine de développement (Boad) va financer, pour 30 milliards de FCfa, l'aménagement et le bitumage de la boucle du Fouladou (Kolda) et compléter les travaux de la route Kédougou-Salémata et de la boucle de Boudier (Sédhiou). La convention de financement a été signée, hier, entre Amadou Bâ et Christian Adovelande.

Lors de son Conseil d'administration du 21 mars 2018, à Dakar, pour sa 108ème session ordinaire, la Banque ouest africaine de développement (Boad) avait apporté son concours financier au profit de certains de ses États membres dont le Sénégal. Hier, les deux parties ont signé les conventions de financement. La signature s'est déroulée au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan entre Amadou Bâ et Christian Adovelande, président de la Boad. D'un montant de 30 milliards de FCfa, ce concours servira à financer l'aménagement et le bitumage de la boucle du Fouladou (Kolda) précisément la section Dabo-Fafacourou-Médina Yoro Foulah et compléter les travaux de la route Kédougou-Salémata et de la boucle de Boudier (Région de Sédhiou). «Ce prêt permettra la réalisation et l'achèvement de projets majeurs du Programme prioritaire de désenclavement et du Plan Sénégal émergent », a déclaré le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ.

Il a ajouté que la mise en œuvre de ces projets répond « à une vieille doléance des populations des localités concernées et va permettre d'améliorer la compétitivité de l'économie des zones qui seront desservies ». Le ministre de l'Économie a souligné que la Boad avait déjà octroyé au Sénégal deux financements de 40 milliards de FCfa pour les deux premières phases du projet et ce nouveau financement porte à 70 milliards de FCfa. Amadou Bâ qui a salué le soutien de la Boad à la mise en œuvre du Programme prioritaire de désenclavement dès son lancement et au Plan Sénégal émergent, soulignant que l'institution financière a concrétisé 95 % de ses engagements d'un montant total de 350 milliards de FCfa souscrits lors du groupe consultatif de Paris.

Le président de la Boad, Christian Adovelande, a déclaré que la réalisation de ces infrastructures améliorera le réseau routier dans ces régions et accroîtra la compétitivité des zones concernées, en réduisant les coûts et la durée de transport. « Il permettra également de favoriser une meilleure mobilité des personnes et des biens ainsi qu'un accès facile aux équipements sociaux », a-t-il dit. Lors de ce Conseil d'administration du 21 mars 2018, la Boad avait accordé également un financement à la société « Les Ciments Du Sahel » pour un montant de 25 milliards de FCfa pour lui permettre d'augmenter ses capacités de production par l'installation d'une troisième ligne intégrée et autonome de production de clinker et de ciment d'une capacité de 2,7 millions de tonnes de ciment par an.

... plus de 3 milliards de FCfa de l'Afd pour la préservation de la biodiversité marine

Une subvention de cinq millions d'euros, soit 3.279.875.000 de FCfa a été accordée par l'Agence française de développement (Afd) au Sénégal. La convention de financement a été signée, hier, par Amadou Bâ, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan et Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal. Selon M. Bâ, cette subvention est destinée à financer le projet d'amélioration de la biodiversité des aires marines protégées communautaires. Il affirme que la subvention relative au financement des aires marines protégées constitue une réponse adéquate au défi majeur de la politique de développement et de conservation des ressources naturelles du Sénégal de manière générale et des ressources halieutiques et aquatiques de manière spécifique. «La finalité du projet est la préservation de la biodiversité marine et du capital naturel des zones côtières du Sénégal », a déclaré M. Bâ.

Il s'agit ainsi, poursuit-il, de renforcer la capacité de notre pays à gérer des aires marines protégées en s'appuyant sur l'expérience acquise dans des aires établies en zone de mangrove gérées par les communautés locales. Le ministre de l'Économie souligne que ce nouveau soutien de l'Afd témoigne, une fois de plus, de l'excellence des relations entre nos deux pays et constitue un jalon important de la coopération financière. Cette coopération, révèle Amadou Bâ, s'est matérialisée par la signature, depuis la tenue du Groupe consultatif de Paris, de 40 conventions de financement pour un montant total de 841,470 milliards de FCfa, faisant ainsi de la France l'un des premiers partenaires de l'État du Sénégal en matière de coopération au développement. «A travers cette subvention, l'Afd poursuit son action et apporte son soutien à la construction du pays. Le projet vise la conservation et la mise en valeur durable des mangroves dans quatre aires marines protégées : Bamboung, Sangomar dans le delta du Saloum, Niamone-Kalounayes et Kassa Balantacounda », a souligné Christophe Bigot.