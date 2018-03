Sénégal: Reprise des championnats europèens - Dernier virage pour les Lions qui veulent voir la Russie

Après la trêve d'une semaine pour cause de matchs internationaux, les différents championnats européens reprennent leurs droits ce week-end. Les Lions qui caressent le rêve de disputer la Coupe du monde 2018 en Russie en juin prochain devront afficher la grande forme et être performants pour voir leurs noms cochés sur la liste d'Aliou Cissé. Qu'ils soient en Angleterre, en France, en Italie, en Allemagne, en Turquie ou en Belgique, ils sont attendus pour briller et s'affirmer.

Le Calcio, Premier League, Ligue française, Bundesliga, Super Ligue et autres avancent à grande allure sur la dernière ligne. Les joueurs dont les équipes sont qualifiées ont tous la tête au mondial, la compétition la plus importante pour tout footballeur. Pour les Lions surtout, il ne reste que quelques journées pour faire la différence et espérer être du voyage pour la Russie. Mais pour être de la partie, le temps de jeu et les performances seront des baromètres indispensables.

Réveil de Mame Biram et confirmation de BON ?

En Premier League, il ne reste que sept journées à disputer. Everton de Baye Omar Niasse et d'Idrissa Gana Guèye, qui n'a pas disputé les rencontres contre l'Ouzbékistan et la Bosnie pour cause de blessure, reçoit Manchester City. Si Gana est quasi assuré d'aller en Russie, son compère en club doit encore faire ses preuves pour être du voyage. Auteur de 7 buts cette saison, BON n'a plus marqué depuis la 27e journée contre Crystal Palace (27e journée) le 10 février 3-1. Une occasion se présente ainsi pour l'attaquant international pour prouver qu'il mérite bien de faire partie du voyage. Mais l'international sénégalais a sept matchs devant lui pour chasser le doute et mériter son ticket dans les 23 de Cissé.

Le réveil de Mame Biram Diouf est aussi attendu. L'attaquant de Stoke City (5 buts en 22 matchs), en manque de réussite, n'a plus marqué depuis la 24e journée contre Huddersfield. Aliou Cissé qui a fait jouer Mame Biram Diouf lors de la rencontre contre la Bosnie a averti l'attaquant qui a du talent à revendre. Il a exigé de lui qu'il retrouve son niveau d'antan et qu'il soit performant pour espérer voir la Russie. Le réveil du Lion est donc attendu ce dimanche face à Arsenal qu'ils avaient battu (1-0) à l'aller. Indisponible en club depuis le 3 mars dernier suite à sa blessure contre Southampton, Mame Biram qui effectue son grand retour avec les Potters, a une belle carte à jouer. Son coéquipier Pape Alioune Ndiaye a également la même obligation de résultat. En Championship, Cheikh Tidiane Ndoye (Birmingham City), Alfred Ndiaye (Wolverhampton) ainsi que les deux revenants Pape Ndiaye Souaré (Cristal Palace) et Armand Traoré (Cardiff) devront davantage cravacher pour mériter leur place au sein du groupe.

Effacer les doutes ...

Aliou Cissé a montré lors des deux matchs amicaux contre l'Ouzbékistan et la Bosnie qu'il comptait sur Papy Djilobodji. La preuve, le revenant, mis au placard pendant trois ans, a été le seul joueur à avoir disputé ces deux rencontres. Mais cela ne signifie pas pour autant que le Dijonnais ait acquis sa place pour la Russie. Aliou Cissé l'a encensé ; ce qui laisse penser que le technicien, à la recherche d'éléments d'expérience pourrait bien lui offrir sa chance. Mais « Djilo » qui a pêché dans la relance et le repositionnement face aux Ouzbeks et aux Bosniens, a encore du temps pour s'améliorer. Titulaire indiscutable en club, son expérience pourrait s'avérer précieuse. Le Messin Fallou Diagne est dans la même situation. Même s'il n'a pas l'expérience de « Djilo », il va devoir faire ses preuves.

Contrairement à ses coéquipiers, Ismaïla Sarr (5 buts) et Diafra Sakho (2 buts), qui bénéficient de la confiance de leur coach Sabri Lamouchi et aussi de celle d'Aliou Cissé, Abdoulaye Diallo qui a fait son grand retour contre la Bosnie, se trouve dans une situation assez compliquée. Le portier sénégalais, victime de l'émergence de son coéquipier, le Tchèque Tomas Koubek, n'a plus la confiance de son coach. La fin de saison risque de se résumer à une longue attente sur le banc. Le portier sénégalais n'est pas totalement maître de son destin, mais il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici la fin de la saison.

Une liste de 35 joueurs le 14 mai

Moussa Konaté, meilleur buteur d'Amiens (7 buts) et unique buteur lors des matchs amicaux des 23 et 27 mars, gagnerait à mieux s'appliquer et à faire preuve de plus de réalisme. Avec une ligne offensive qui se cherche encore, il y a des places à prendre. Santy Ngom a réussi sa première en sélection, mais les voyants ne sont pas au vert pour l'attaquant nantais qui doit se remettre au travail pour tirer son épingle du jeu. Mbaye Niang (Torino) à aussi une belle carte à jouer. A lui de prouver qu'il a bien sa place dans le groupe. Qu'il s'agisse de Youssouf Sabaly (Bordeaux), Assane Dioussé (Saint Étienne) ou encore Moussa Wagué et autres, ils doivent tous sortir le grand jeu pour prouver qu'ils méritent bien d'être du voyage.

Le contingent de la Super Lig devra se surpasser. A commencer par Lamine Gassama (Alanyaspor) qui a laissé une mauvaise impression face à l'Ouzbékistan. Henri Saivet (Sivasspor), avec une prestation en demi-teinte, a tout à gagner en rehaussant son niveau dans cette dernière ligne droite. Moussa Sow (Bursasport-Turquie), qui a grappillé quelques minutes en sélection.

Sauf gros pépin physique, la présence de Sadio Mané (8 buts) qui a pris une avance confortable au sein de la hiérarchie du groupe et qui réussit une bonne saison avec Liverpool, de Cheikhou Kouyaté, titulaire indiscutable avec West Ham, et de Keïta Baldé (8 buts et 4 passes décisives) est une évidence. Idem pour Kalidou Koulibaly et Salif Sané, titulaires indiscutables avec leurs clubs respectifs, Naples et Hanovre. La concurrence sera, à n'en point douter, très rude à tous les niveaux et dans cette course à la constitution de la meilleure équipe possible, il reste encore à Aliou Cissé trois matchs pour essayer de nouvelles stratégies avant aussi la date du 14 mai fixée par la Fifa pour fournir une liste de 35 joueurs maximum. Quant à la liste définitive elle sera remise le 4 juin.