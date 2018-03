Sénégal: Habib Diop Alias « Baye Eli », comédien - L'humour à fleur de peau

Acteur principal dans le téléfilm « 4 vieillards dans le vent », l'artiste comédien Habib Diop, connu sous le sobriquet de «Baye Eli», continue d'égayer le public avec son humour à fleur de peau.

Sa présence sur la scène théâtrale sénégalaise se confond avec une somme d'expériences. Habib Diop dit « Baye Eli », pseudonyme qu'il arbore depuis le téléfilm « 4 vieillards dans le vent », est un doyen dans le monde du théâtre. Un milieu qui l'a forgé depuis son tendre enfance. Il y a passé 52 ans de sa vie. « J'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 7 ans. Á l'époque, mes oncles pratiquaient cet art. J'étais tout petit parmi eux. C'est de là que ma passion pour le théâtre est né et j'ai suivi mon destin en étant un comédien imbu de personnalité », a-t-il confié lors de la Journée mondiale du théâtre. Son premier film date de 1962. Il avait joué comme figurant dans «liberté » d'Ousmane Sembène. Depuis cette date, ce Lébou bon teint s'est frayé un chemin pour finalement se trouver une bonne place dans le milieu artistique.

Grâce à son talent, son humour et la maîtrise parfaite des rôles qu'on lui donnait, il a fait ses preuves dans plusieurs pièces théâtrales sous la houlette du réalisateur Cheikh Tidiane Diop, entrainant les spectateurs dans une atmosphère très humoristique tout en véhiculant des messages et leçons de morale. La pièce qui a le plus connu du succès est le téléfilm « 4 vieillards dans le vent », laquelle lui a même valu ce pseudonyme de « Baye Eli ». Dans ces rôles, Habib s'inspire beaucoup des paroles et certaines blagues des vieux lébou en palabre dans les places publiques ou « penc ».

Outre ce surnom de « Baye Eli », Habib Diop est également appelé « Goorgolu », héros de la bande dessinée éponyme adaptée à la télévision.

Auparavant, « baye Eli » a passé 7 bonne années de sa carrière à Sorano. Il finira par quitter ce temple de la culture pour être embauché comme chauffeur à la Direction commerciale de la Poste. Un métier qu'il a su allier avec l'art jusqu'à la retraite. Ces expériences et connaissances du milieu artistique sont suffisant pour l'acteur d'inviter ses jeunes confrères à revoir leur façon de jouer du théâtre. Habib Diop estime que la jeune génération fait tout sauf du théâtre. « Je ne peux pas concevoir que des Sénégalais de souche, écoutés et suivis par des Sénégalais, puissent jouer une pièce théâtrale en arborant des pistolets ou évoluant dans un luxe qui dépasse le quotidien de vie du citoyen lamda. Nos acteurs se conduisent en « Toubab », et c'est malheureux », déplore-t-il. Habib Diop soutient également que, dans une pièce théâtrale, il faut véhiculer un message éducatif et culturel.

« Se prendre au sérieux »

Selon lui, à leur époque et même jusqu'à présent, ils jouent le théâtre avec des tenues vestimentaires qui sont les nôtres (thiaya, sabador, tinkadé, etc.) et leurs rôles se réfèrent à notre culture. Il les invite donc à faire preuve de beaucoup de sérieux à ce qu'ils font et d'y croire fermement. « Le comédien exerce un métier noble comme tout autre métier. La preuve, j'ai arrêté les bancs depuis le bas-âge pour ne m'adonner qu'au théâtre. Et grâce à cet art, je n'envie personne. J'ai pu construire ma maison, faire mon pèlerinage à la Mecque à deux reprises et j'ai aussi beaucoup voyagé en Europe », se réjouit-il.

Dans la foulée, le comédien estime que le théâtre est un art qui nourrit bien son homme. « Je défie quiconque qui dit qu'il n'y a pas d'argent dans cet art. Si nous donnons du sérieux à ce métier, il nous le rend. Mais, quand on vous appelle pour jouer de façon pêle-mêle et qu'à la fin vous gagnez que des miettes, forcément, vous allez toujours pleurer sur votre sort », souligne-t-il. Prenant exemple sur son cas, Habib Diop relève : «Aujourd'hui, vous ne me voyez plus jouer dans n'importe quelle série ou téléfilm. Parce que tout simplement j'ai pris la décision de ne plus accepter qu'on me paye des sommes dérisoires ». Pour lui, il n'est plus question qu'on exploite ses talents de comédien. « Une somme pharaonique ou rien », martèle-t-il avec son éternel brin de sourire moqueur.