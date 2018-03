Madagascar: Aide aux sinistrés d'Ava - Deux millions de dollars de la part du gouvernement indien

Pour le chef du gouvernement, MahafalySolonandrasana Olivier, « ce don est la traduction du renforcement des liens entre Madagascar et l'Inde, et aussi un des aspects de la concrétisation des engagements bilatéraux entre les deux pays ». Reste à savoir si les bénéficiaires jouiront véritablement de ces dons. Notons qu'outre le PM et l'ambassadeur indien, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Santé Publique, un représentant du BNGRC, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ont été présents lors de la remise officielle de ces dons.

Une délégation dirigée par l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Subir Dutta, s'est rendue à Mahazoarivo, hier, et a remis la somme de deux millions de dollars au Premier ministre, MahafalySolonandrasana Olivier, pour lesdites victimes. D'après les explications reçues, cette somme sera gérée par le BNGRC (Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes). Par ailleurs, le gouvernement indien a également fourni des médicaments.

