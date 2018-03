Madagascar: MAFAMI - Diverses manifestations prévues ce mois d'avril

L'objectif de l'association est bien évidemment l'entraide pour le développement ». Avec plus d'un millier de membres répartis dans toute l'île, MAFAMI figure parmi les associations les plus dynamiques.

Sur ce point d'ailleurs, le Président de MAFAMI Hasimpirenena Rasolomampionona de rappeler que « l'association regroupe non seulement les étudiants, mais également des fonctionnaires et des opérateurs natifs d'Antananarivo.

Comme son l'indique, cette association présidée par Hasimpirenena Rasolomampionona regroupant les étudiants, cadres privés et publics originaires de la province d'Antananarivo œuvre pour des actions de développement aussi bien personnel de ses membres que pour celui du pays dans son ensemble. Et ce mois d'avril sera justement riche en événements pour MAFAMI. En effet, un certain nombre de manifestations socioéconomiques et ce, dans le cadre de ses 40 ans d'existence, sera au programme.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.