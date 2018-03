Madagascar: Lundi de Pâques - Les artistes investissent les grands espaces

Une bonne ambiance pour un long week-end! Depuis des années, qui dit lundi de Pâques, dit grosse fête. Lundi encore, les stars de la musique tropicale ne dérogeront pas à la règle.

Place donc aux grosses pointures, à commencer par le roi du « kawitry » et les divas, mais aussi les étoiles montantes. Entre le Coliseum Antsonjombe, le club nautique Ivato, le grand terrain de l'Esca Antanimena, ou encore le Stade annexe Mahamasina, les spectateurs auront l'embarras du choix. Pour sa part, Black Nadia assurera trois shows tandis que Stéphanie sera sur quatre scènes, chose devenue courante pendant le week-end pascal. Habitués au rythme de cent à l'heure, ces stars seront sur tous les fronts. Parmi les plus prometteurs, le « Fety Be » au Coliseum Antsonjombe et le « revy mafana » au Stade annexe Mahamasina.

« Fety Be tanteraka ». Du côté d'Antsonjombe, place à Jerry Marcoss et ses complices de scène comptent remplir le colisée. Black Nadia, Smaven, Elodie, Melky, Big MJ, Princio, Jazz Mmc, Mijah, Simonda Valera, Jeffro Color, Stanros, Edino vorombe, Swuing Man DSS et Maurena alias Mama Sôsy mettront l'ambiance des plus festives dès 10h du matin jusqu'au coucher du soleil. Deux ambiances différentes sur la même scène. Ces stars de la musique tropicale et les étoiles montantes de la musique actuelle emmèneront une fois de plus dans une euphorie musicale. Pour sa part, Mama « sôsy » démontrera son talent d'animatrice de scène en parallèle à la notoriété qu'elle s'est faite en matière de musique.

« Revy Mafana ». Au stade annexe Mahamasina, ce sera Black Nadia, la reine du « coupé décalé » qui dirigera la locomotive avec Elidiot‍ , Stéphanie‍ , Jean Aimé‍ et Rak Roots‍. Si la reine du « coupé décalé » restera la plus attendue, ce spectacle sera significatif pour la carrière d'Elidiot. Eh oui ! L'interprète de « Magnany oh" chantera en live pour la première fois ses tubes.