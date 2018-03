Madagascar: Robert T Yamate - Elevé au grade de commandeur de l'ordre national malgache

L'ambassadeur américain Robert T. Yamate élevé au grade de commandeur l'ordre national.

Aux termes de son mandat dans la Grande Ile, l'ambassadeur américain à Madagascar, Robert T. Yamate a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national malgache. Lors de son allocution, l'ambassadeur a déclaré : « Je reçois cette reconnaissance avec une grande humilité. Elle symbolise la relation de fraternité qui s'est encore renforcée entre nos deux pays depuis ces trois ans de mon mandat à Madagascar. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble : que cela soit le travail pour le retour de l'AGOA, l'assistance humanitaire en faveur de la population du Grand Sud et les réponses d'urgence face aux catastrophes naturelles et l'épidémie de peste, la santé de la mère et de l'enfant, l'appui dans le domaine de l'éducation et la préservation culturelle, l'accès de la population à l'énergie, la protection de l'unique biodiversité de Madagascar, la coopération à la sécurité, ou encore le soutien au processus démocratique et à la lutte contre la corruption, ainsi que l'appui au processus électoral ».

Actions. Le diplomate d'enchaîner : « La mission n'est jamais et ne sera jamais entièrement accomplie , puisqu'il y a toujours des actions à entreprendre ; mais je suis très satisfait de constater que nous en avons accompli une grande partie. Je reste confiant que cette coopération entre nos deux nations et entre nos deux peuples continuera de se renforcer pour les 150 ans à venir. Et que bientôt cette coopération ne se fera plus sous forme d'assistance mais deviendra de plus en plus la collaboration de deux nations travaillant ensemble pour nos prospérités communes. Je me sens honoré d'avoir pu représenter le peuple et le gouvernement américains aux côtés du peuple et du gouvernement de Madagascar ; d'avoir pu contribuer à écrire notre Histoire commune. Madagascar est, et restera cher, à moi et à mon épouse Michiko. Nous avons bu l'eau de Manangareza, nous reviendrons ».