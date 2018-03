Madagascar: Erick Rajaonary - Appui au secteur agricole

Le PDG de Guanomad prône le développement de l'agriculture qui constitue un des piliers de développement économique de Madagascar.

Vakinankaratra est une région à forte potentialité agricole. « Il faut valoriser ces potentialités régionales tout en priorisant l'agriculture pour que l'autosuffisance alimentaire ne soit plus un mythe inaccessible », a avancé Erick Rajaonary, le président directeur général de Guanomad, lors d'une journée de rencontre sur le développement agricole et l'entrepreneuriat dans la ville d'Eaux tout récemment. Plus de 500 acteurs de développement représentant les sept districts de cette région y ont assisté. Pour ce faire, il a promis d'apporter son appui au secteur agricole par le biais de son entreprise qui rappelons- le, se spécialise dans le domaine de la production d'engrais biologique.

Patriotisme économique. Dans la foulée, Erick Rajaonary ne cesse de sensibiliser la population sur le patriotisme économique. « Il s'agit notamment de la nécessité d'avoir une industrie nationale forte pouvant offrir des produits et des services de qualité aux consommateurs », a-t-il réitéré. Mais avant tout, le développement de l'agriculture s'impose afin d'assurer un approvisionnement régulier en matières premières de cette industrie nationale. En outre, le PDG de Guanomad a partagé ses expériences et son parcours exemplaire dans le domaine du développement de l'entrepreneuriat, lors de ses interventions. En fait, Guanomad a obtenu le prix de l'entreprise la plus prometteuse en Afrique en 2013. C'est l' « Africa Awards for Entrepreneurship ». Une présentation sur la réussite de Guanomad s'est également tenue au « Massachussetts Institute of Technology » en 2014. Ensuite, il a été le premier malgache lauréat du prix de l'innovation agricole remis par le Bâtisseur de l'Economie Africaine l'année dernière.

« Sahia Manova ». Toujours dans le cadre de ses interventions, Erick Rajaonary a également sollicité les jeunes du Vakinankaratra à participer à la formation gratuite sur l'entrepreneuriat qui se tiendra à compter du 23 avril jusqu'au 28 avril 2018. En fait, ils seront parmi les bénéficiaires de ce projet intitulé « Sahia Manova » lancé par Guanomad par le biais de son association « Ho Maitso ny Tontolo ». Celle-ci se charge de la décentralisation des activités de RSE de l'entreprise.