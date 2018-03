Sénégal: Entreprise - 58 opérateurs économiques outillés en gestion

Profitant de la remise des attestations de participation à la formation, le président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thiès, Modou Diop, a remercié l'organisation internationale de la francophonie qui, à travers le centre de gestion agréé de Dakar, a assuré le financement de ce renforcement de capacités des chefs d'entreprises de sa région. « Dans un monde de concurrence, il urge que nos chefs d'entreprise puissent gérer leur outil de production en mettant tous les atouts d'une bonne gestion de leur côté ; et cela passe par une bonne maîtrise des outils de gestion », a-t-il affirmé.

Et pour conforter les chefs de ces petites et moyennes entreprises dans leur conviction, Abdou Aziz Niang, patron du centre de gestion agréé de Dakar, a souligné qu'une bonne maîtrise de la législation permet à l'employeur d'éviter des conflits sociaux dans son entreprise. Sur le plan fiscal, il note qu'une connaissance suffisante de l'environnement fiscal évite aux chefs d'entreprises des redressements fiscaux préjudiciables à leur outil de production. « J'invite les opérateurs économiques des régions de Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor où nous avons installé des antennes du centre de gestion agréé, à s'approcher et adhérer à ces outils techniques pour s'en approprier afin de bénéficier de tout l'accompagnement nécessaire pour une bonne gestion de leurs sociétés », a lancé M. Niang.

