Sénégal: Industries - Hausse de 0,3% de l'activité de production en janvier 2018

La production industrielle s'est accrue de 0,3%, en janvier 2018, par rapport au mois précédent, selon l'indice harmonisé de la production industrielle de l'Ansd de ce mois.

Par rapport au mois précédent, la production industrielle a connu une hausse de 0,3 % en janvier 2018, selon une note de l'Ansd. Cette performance, indique-t-on, découle de la reprise de l'activité des industries mécaniques, des matériaux de construction, textiles et du cuir, mais aussi de l'accroissement de l'activité des industries extractives, alimentaires et des autres industries manufacturières. L'activité de production des industries mécaniques a enregistré une hausse de 63,2 % comparée au mois précédent. Cette hausse est imputable à la bonne tenue de l'activité de fabrication de machines et matériels électriques (+114,4%) et des produits de la sidérurgie (+90,5 %) ainsi que celle liée à la fabrication d'autres ouvrages en métaux (+9,2%).

S'agissant des industries des matériaux de construction, elles ont vu leur production croître de 10,0 % par rapport au mois précédent. Ce résultat est essentiellement dû à l'augmentation de la production du ciment sur la période sous revue. L'activité de production des industries textiles et du cuir est, quant à elle, marquée par une croissance de 7,9 % en janvier 2018 sous l'effet d'une bonne tenue de l'activité d'égrenage de coton. L'activité de production des industries extractives s'est bonifiée de 4,9 % en janvier 2018. Le relèvement de l'activité de production de sel et de natron (+20,1%) et d'extraction de pierre, de sable et d'argile (+18,8%) explique la hausse observée dans cette branche. Toutefois, il est noté un recul de l'activité de fabrication de phosphate (-4,6 %) en variation mensuelle.

L'activité de production des industries alimentaires a connu un accroissement de 1,4 % en janvier 2018 comparée au mois précédent. Il en est de même pour l'activité de production des autres industries manufacturières qui s'est accrue de 0,4 %. Toutefois, précise l'Ansd, cette hausse de l'activité de production industrielle en janvier 2018 est ternie par la baisse de l'activité des industries chimiques, du papier et du carton. Par rapport au mois de janvier 2017, la production industrielle s'est relevée de 7,9 %.