Sénégal: Championnat l1, 19ème journée - Le Casa Sports défie Génération Foot

Génération Foot a réaffirmé, le week-end dernier, son ambition de vendre cher son titre de champion. Cet après-midi, c'est le Casa Sports, son hôte du jour, qui est en danger à domicile. Un défi difficile à tenir par les Sudistes, dos au mur. Pour la suite de la journée, d'autres duels sous haute tension sont prévus lundi.

Auteur d'une démonstration (6-0) à Saint-Louis face à la Linguère le week-end dernier, Génération Foot se rend au Sud ce samedi avec l'ambition de confirmer son ambition de faire le trou au sommet. Mais, sur place, les boys d'Olivier Perrin seront attendus par une équipe du Casa Sports qui est dos au mur. Pas encore assurés de conserver leur place dans l'élite, les Sudistes sont désormais condamnés à réaliser le plein de points à domicile. Et après son large succès (4-0) en déplacement à Dakar contre la lanterne rouge Us Ouakam, le club de Ziguinchor semble relancé dans la course.

A Alboury Ndiaye, le Ndiambour est aussi dans la même dynamique. Voisin du Casa Sports au milieu du tableau, le club de Louga n'a plus droit à l'erreur face à l'Us Ouakam, la lanterne rouge, toujours en quête de son premier succès de la saison. Pas totalement à l'abri, les Lougatois ont une opportunité pour assurer leur avenir dans l'élite. Pratiquement largués, les Requins ont le moral dans les chaussettes. Ce n'est pas le cas du Diaraf, toujours en course pour la succession de Génération Foot. En attendant son match retard (11e journée) contre ... Génération Foot, qui pourrait être décisif pour la suite de la compétition, le club de la Médina a aussi l'opportunité de se relancer dans la course, après son échec (0-0) face à Dakar Sacré-Cœur le week-end dernier.

Mbour Pc, son visiteur de la journée, peut s'attendre à tout, lundi prochain au stade Léopold Sédar Senghor. Mais les Mbourois qui n'ont pas encore assuré leur maintien, seront en mission commando à Dakar. De la tension il n'en manquera pas dans ce duel, comme dans celui qui oppose Niary Tally en péril, à Teungueth Fc. Face aux Rufisquois, les Galactiques n'ont pas le choix. Seule la victoire sera l'alternative pour Niary Tally, relégable à mi-parcours. Une onzième défaite serait de trop pour les Galactiques.

La même recommandation est aussi valable pour la Linguère. En chute libre après un bon démarrage dans la compétition, le club de Saint-Louis traverse une période difficile, empirée par la correction (0-6) infligée à domicile par Génération Foot le week-end dernier. Lundi après-midi, les Saint-Louisiens ont l'obligation du rachat pour rassurer leur public. Mais, en face, ils auront une équipe de Diambars qui va tenter de confirmer son redressement en cours. Son voisin, le Stade de Mbour serait aussi animé par l'ambition de confirmer sa relance dans la course au titre. Au pied du podium, à deux succès du leader, les Mbourois n'ont pas encore dit leur dernier mot. Dakar Sacré-Cœur, leur visiteur du jour, peut donc s'attendre à un accueil mouvementé à Mbour. Tout comme l'As Douanes qui peut s'attendre à une réaction violente du Guédiawaye Fc, contraint de jouer son va-tout à domicile. Déjà auteur d'une bonne réaction à Mbour contre Mbour Pc (2-2) lors de la précédente journée, le club de la banlieue de Dakar semble avoir retrouvé son rythme de croisière après un départ difficile suite à une crise interne. Les Douaniers sont ainsi avertis.

Le programme Samedi 31 mars 2018

A Aline Sitoé Diatta à 17h : Casa Sports (10e, 20 pts) - Génération Foot (1er, 33 pts)

A Alboury Ndiaye à 17h : Ndiambour (9e, 22 pts) - Us Ouakam (15e, 3 pts).

Lundi 2 avril : A Léopold S. Senghor à 16h : Diaraf (3e, 29 pts) - Mbour Pc (7e, 23 pts), 18h : Ngb Niary Tally (13e, 14 pts) - Teungueth Fc (5e, 27 pts). A Mawade Wade à 16h30 : Linguère (8e, 23 pts) - Diambars (12e, 17 pts). A Caroline Faye à 18h : Stade de Mbour (4e, 27 pts) - Dakar Sacré-Cœur (11e, 19 pts). A Amadou Barry à 17h : Guédiawaye Fc (14e, 7 pts) - As Douanes (6e, 26 pts).

Sonacos exemptée.