Sénégal: Verdict du procès de la caisse d'avance - 5 ans de prison ferme contre Khalifa Sall

Le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a été condamné, hier, à 5 ans de prison ferme dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar pour «faux et usage de faux en écritures de commerce», «faux et usage de faux dans des documents administratifs» et «escroquerie portant sur des deniers publics».

«Le tribunal condamne Khalifa Ababacar Sall à 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de FCfa». A peine que le juge Malick Lamotte a prononcé cette sentence dans le verdict du procès de la caisse d'avance de la ville de Dakar, les partisans du maire de Dakar, en chœur, ont crié de toutes leurs forces. La peine est lourde. Difficile à admettre pour les amis, sympathisants et partisans de Khalifa Ababacar Sall qui ont envahi la salle 4 du tribunal Lat Dior de Dakar dès les premières heures de la journée. Tout le monde était triste. Les plus émotifs ont versé de chaudes larmes. Les femmes étaient en transe.

Les plus jeunes, sûrs de leurs forces, en voulaient à Malick Lamotte qui a prononcé ce verdict contre le maire. Les forces de sécurité ont bandé les muscles. Elles se sont érigées en bouclier pour barrer les jeunes furieux. Certains avocats de la partie civile en ont profité pour passer par derrière, de peur d'être pris à partie par les partisans du maire. Des insultes, des cris. C'était le tohu-bohu au Palais de justice. Malgré la lourdeur du verdict prononcé contre lui, le maire de Dakar est resté zen. Très calme dans son boubou blanc assorti d'un bonnet beige. Le sourire aux lèvres, Khalifa Ababacar Sall regagne le box des accusés en soulevant sa main en signe de victoire. Tout le contraire de ses partisans qui étaient prêts à en découdre avec les gendarmes. Mais ces derniers, avec professionnalisme, ont réussi à évacuer la salle sans heurts majeurs. Avant de prononcer le verdict final, le juge Malick Lamotte a, d'abord, relaté les chefs d'inculpation retenus contre le maire de Dakar. Khalifa Ababacar Sall a été déclaré par le juge coupable de « faux et usage de faux en écritures de commerce», de «faux et usage de faux dans des documents administratifs» et «d'escroquerie portant sur des deniers publics» dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Une peine de 5 ans ferme plus une amende de 5 millions de FCfa ont aussi été requises contre le directeur administratif et financier de la ville de Dakar.

Mbaye Touré a été déclaré coupable de «faux en écritures de commerce», «faux et usage de faux dans des documents administratifs» et «escroquerie portant sur des deniers publics». En se référant aux articles 5, 45, 135, 136, 137, 152 et 153 du Code pénal, le tribunal a prononcé, pour ces deux prévenus, 5 ans d'emprisonnement ferme et 5 millions d'amende pour chacun. Toutefois, le tribunal les a relaxés des délits «d'association de malfaiteurs», de «détournement de deniers publics» et «de blanchiment de blanchiment de capitaux».

Malick Lamotte a relaxé Khalifa Ababacar Sall et Mbaye Touré du délit de «détournement de deniers publics» en application du principe de non cumul des qualifications de «détournement de deniers publics» et «d'escroquerie portant sur des deniers publics». Tous les prévenus ont été relaxés du délit d'association de malfaiteurs.

Le délit d'association de malfaiteurs écarté

En outre, le chef de bureau à la Division comptable à la mairie de Dakar, Yaya Bodian, a été déclaré coupable de « faux et usage de faux en écritures de commerce» et «d'escroquerie portant sur des deniers publics». Pour cela, une peine de 5 ans ferme a été prononcée contre lui plus une amende de 500.000 FCfa. Ibrahima Yatma Diaw et Amadou Mactar Diop, respectivement chef de la Division financière et comptable et Coordonnateur de l'inspection des services municipaux de la ville de Dakar, ont été condamné, chacun, 2 ans de prison dont un an ferme. Ces deux prévenus ont été déclarés coupables des délits de «faux dans des documents administratifs». Toutefois, la sentence a été moins lourde pour Fatou Traoré, assistante de Mbaye Touré, et par ailleurs trésorière du Gie Tabbar. Elle a été déclarée coupable de «complicité de faux en écritures de commerce». Le juge l'a condamné à deux ans de prison dont un an ferme.

L'Etat débouté de sa demande de dommages et intérêts

L'Etat avait réclamé 6,830 milliards de FCfa pour réparation d'un double préjudice : moral et financier. L'Etat a été simplement débouté dans sa demande de dommages et intérêts. Selon le juge Malick Lamotte, l'Etat du Sénégal n'a subi aucun préjudice dans cette affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.

Une accusation, un procès, un verdict

C'est suite à une mission de vérification administrative et financière à la ville de Dakar que l'Inspection générale d'Etat (Ige), un organe de contrôle de l'Etat placé sous l'autorité directe du président de la République, a proposé dans son Rapport définitif l'ouverture d'information judiciaire sur les conditions de création et de fonctionnement de la caisse d'avance et l'utilisation faite des crédits exécutés à travers cette caisse. La saisine du procureur de la République pour l'ouverture d'une information judiciaire a été suivie de la désignation d'un juge d'instruction qui a servi à l'édile de la capitale une convocation quelques jours après une enquête de police menée sur les deux points sus indiqués. S'ensuivit la mise sous mandat de dépôt de Khalifa Sall le mardi 7 mars 2016 pour les délits de détournement de derniers publics, faux et usage de faux et escroquerie dans la gestion de la caisse d'avance de sa mairie. Après un procès houleux, le verdict a été rendu hier 30 décembre 2018. En tout état de cause, les partisans du maire de Dakar ont vu dans cette affaire un «complot politique» pour détourner l'attention des citoyens électeurs sur les véritables enjeux des prochaines échéances électorales. Mais surtout «une volonté de les éliminer de la course en 2019».

Des arguments balayés par la majorité et que résume le chef de cabinet du chef de l'Etat et ancien président du groupe parlementaire, Moustaha Diakhaté, en ces termes. «A ceux qui disent qu'il y a une main politique derrière cette affaire, nous sommes dans une démocratie et les gens peuvent exprimer leur opinion. Je crois que les mains qui sont derrière l'arrestation de Khalifa Sall ce sont les fausses commandes, les fausses réceptions, les fausses livraisons, les achats fictifs de riz et de mil. Voilà ce qui vaut aujourd'hui à Khalifa Sall d'être en prison. C'est trop facile de désigner le politique ou la politique pour maquiller et camoufler ses propres turpitudes. C'est une pratique très sénégalaise. C'est ce qu'on appelle la stratégie victimaire. Tous les discours de Khalifa Sall, il y a un mois, trouvent leur explication dans ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Son opposition à Tanor dans un premier temps, en filigrane à Macky Sall, c'était pour préparer cette situation et se présenter comme victime aux yeux des populations sénégalaises. Il nous a parlé d'une caisse d'avance qui daterait de 1920, ce qui est faux», a-t-il dit. L'ancien Premier ministre et Envoyée spéciale du chef de l'Etat considère que « l'obligation de rendre compte s'impose désormais à tous les gestionnaires de deniers publics, compte non tenu de leur notoriété». Mieux, «le principe est valable pour ceux qui ont géré hier, pour ceux qui gèrent aujourd'hui et ceux qui seront aux manettes demain. L'obligation de rendre compte s'impose désormais à tous les gestionnaires de deniers publics, compte non tenu de leur notoriété», avance-t-elle. Pour Aminata Touré, «il est grand temps que les politiciens arrêtent de crier au complot politique à chaque fois qu'ils pillent les deniers publics et violent les lois du pays».

Les faits en 13 dates-clés

L'affaire politico-judiciaire de la caisse d'avance impliquant le maire de Dakar, Khalifa Sall, a défrayé la chronique. Retour sur les faits en quelques dates-clés.

7 mars 2017: accusation puis incarcération de Khalifa Sall

Le maire de Dakar est accusé et incarcéré. Khalifa Sall passe sa première nuit à Rebeuss. Il est poursuivi pour détournement, association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et escroquerie portant sur les deniers publics, faux et usage de faux dans des documents administratifs, blanchiment de capitaux et complicité de faux et usage de faux en écritures de commerce. Au centre de l'affaire : la gestion de 1,8 milliard de FCfa de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.

3 avril 2017 : clôture de l'instruction, Khalifa file tout droit vers un procès

Moins d'un mois après l'ouverture de l'instruction, le doyen des juges Samba Sall clôt les investigations. Les avocats du maire de Dakar dénoncent une « justice express». «C'est clair. La précipitation avec laquelle le dossier est mené montre à suffisance que cette affaire est purement politique », regrette Me Khassimou Touré. Les politiques montent au créneau, dénonçant eux aussi « un procès inédit » intenté dans un seul but : barrer la route à un adversaire politique.

14 juin 2017 : 100e jour de Khalifa Sall en prison

Le 14 juin 2017 coïncident avec le 100e jour de Khalifa Sall en prison. Des milliers de personnes descendent dans la rue pour manifester leur soutien au maire de Dakar. Sur les grilles de l'hôtel de ville de la capitale, une grande banderole à l'effigie de Khalifa Sall avec un message assez illustratif : «100 jours de détention arbitraire : Dakar sous les verrous».

30 juillet 2017 : Khalifa Sall porte Manko Taxawu Sénégal aux législatives

Depuis sa cellule de Rebeuss, le maire de Dakar participe aux législatives de juillet 2017. Il est même la tête de liste nationale de Manko Taxawu Sénégal (Mts), coalition qui regroupe des ténors de l'opposition sénégalaise : Idrissa Seck, Cheikh Bamba Dièye, Serigne Mansour Sy Diamil. Mts obtient 7 sièges mais n'arrive pas à remporter le département de Dakar où elle est devancée de justesse par la Coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (Bby). Mais elle réussit son pari : Khalifa Sall est élu député.

26 novembre 2017 : Levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall

Avec l'élection de Khalifa Sall comme député, la défense pensait tenir le bon filon pour le sortir de prison. Grosse désillusion. Le 26 novembre, les députés de l'opposition n'ont rien pu faire. L'Assemblée nationale, à sa grande majorité, vote la levée de l'immunité parlementaire du maire de Dakar, ouvrant ainsi la voie à un procès. Le débat fait rage sur le caractère politique ou non de la détention du maire de Dakar.

8 décembre 2017 : le dossier est renvoyé devant le tribunal correctionnel

Le doyen des juges envoie Khalifa Sall et Cie devant le tribunal Correctionnel de Dakar. La date du procès est même fixée au 14 décembre. La défense dénonce une « instruction bâclée ». En revanche, les avocats de l'Etat saluent la mesure prise par le doyen des juges et parlent d'une suite logique.

14 décembre 2017: le procès renvoyé en audience spéciale le 3 janvier

Le procès Khalifa Sall s'ouvre au Palais de justice de Dakar devant une foule immense venue soutenir le maire de la capitale. Mais aussitôt ouvert, le procès est renvoyé en audience spéciale le 3 janvier 2018. Le juge suit la défense qui dénonce de « graves violation » de la procédure.

3 janvier 2018 : la défense obtient à nouveau le renvoi du procès

Les avocats de Khalifa Sall continuent de dénoncer de « graves manquements » de la procédure. Cette fois-ci, le procès est renvoyé. Mais le juge Malick Lamotte s'est voulu clair : il n'y aura pas de troisième renvoi.

15 janvier 2018 : la mairie de Dakar souhaite se constituer partie civile

La mairie de Dakar se réunit en session extraordinaire et annonce sa volonté de se constituer partie civile dans le dossier. Une manière pour la ville de Dakar qui soutient son maire d'écarter l'Etat dans le procès.

23 janvier 2018 : une bataille de procédure sans merci

L'audience de ce 23 devait permettre d'aller dans le fond du sujet. Mais la constitution de la mairie comme partie civile vient tout chambouler. S'en suit un débat technique. Un débat surtout houleux sur la recevabilité de la constitution de la mairie de Dakar.

30 janvier 2018 : le juge Lamotte va statuer sur la compétence de son tribunal

Une semaine de débats sur les exceptions et les demandes de nullités soulevées par la défense de Khalifa Sall. Le juge Lamotte souhaite désormais prendre du temps pour étudier la compétence du tribunal et la demande de mise en liberté provisoire du maire de Dakar.

2 février : suspension du procès jusqu'au 5 février

Après avoir rejeté les exceptions soulevées par la défense, le juge Malick Lamotte a suspendu le procès de la caisse d'avance au lundi 5 février sur demande de la défense qui veut faire citer les témoins de la mairie de Dakar et du parquet. Le tribunal s'était auparavant déclaré compétent pour juger de l'affaire.

23 févier : fin du procès, verdict le 30 mars

Après cinq semaines d'audiences, le procès s'est terminé le vendredi 23 février. L'affaire a été mise en délibéré et le verdict pour le 30 mars 2018. Le parquet a requis sept ans de prison et 5,5 milliards de francs Cfa d'amende à l'encontre du député maire de Dakar.

Barthélémy Dias interpellé et gardé à vue pour outrages à magistrats et à l'institution judiciaire et injures publiques

Conséquence directe du verdict prononcé, hier : le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthelémy Dias, a été arrêté dans les locaux du journal d'informations en ligne «dakaractu.com». Ce sont des éléments de la Section de Recherches (Sr) appuyés par d'autres du Groupement d'intervention de la gendarmerie (Gign), qui ont procédé à son interpellation motivée par les propos singulièrement outrageants que ce partisan du maire Khalifa Sall a tenus à l'endroit des magistrats et de l'institution judiciaire lors d'une émission organisée par «dakaractu.com». D'ailleurs, l'administrateur du site, Serigne Diagne, ainsi que deux de ses agents ont été également interpellés, avant d'être relâchés une fois arrivés dans les locaux de la Sr à Colobane.

Réactions... Réactions... Réactions...

Me Khassim Toure, avocat de la defense

«Le peuple a assisté à une parodie de justice»

«C'est une décision malheureuse, hypocrite, lâche. Je pèse bien mes mots. Aujourd'hui, le peuple sénégalais a assisté, impuissant, à une parodie de justice. Ce qui nous réconforte est que ce même peuple a compris de quel côté se situe la vérité. C'est un rapport de force qui a tourné en dérision. La justice de notre pays avait aujourd'hui l'occasion de se réconcilier avec son peuple mais cette occasion a été ratée. Cette décision va à l'encontre de tous les principes qui gouvernent un procès juste et équitable. Les conseils de la défense vont se réunir pour la conduite à tenir. Nous allons immédiatement interjeter appel».

Me Boubacar Cisse, avocat de la partie civile «Le tribunal n'a fait qu'appliquer le droit»

Interrogé par Seneweb après la décision du tribunal qui a condamné Khalifa Ababacar Sall, le maire de Dakar, à 5 ans de prison ferme, l'avocat de la partie civile Me Boubacar Cissé soutient que «le tribunal n'a fait qu'appliquer le droit». Selon le conseil de la partie civile, «le tribunal a rendu sa décision en toute impartialité». D'après Me Cissé, Khalifa Ababacar Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian sont reconnus coupables des délits d'escroquerie portant sur des deniers publics. Dans ce cas d'espèce, le minimum de la peine est de 5 ans. «Il n'y a pas de sursis en la matière, sauf si le montant détourné est remboursé. Or, il n'y a pas de remboursement».

Seydou Gueye, porte-parole de l'Apr: «Les principes de l'Etat de droit ont été respectés»

«Le verdict a été prononcé conformément au Code pénal et à la disposition de la loi. Il reste que dans la procédure en matière de jugement, comme nous sommes dans un pays de droit, après une décision de première instance, il y a des voies de recours qui sont ouvertes. C'est le fait de l'appel ou du pouvoir en cassation. En tout cas, à ce que je sache, le juge n'a, en aucun moment du procès, évoqué des questions politiques. Ce sont plutôt l'organisation financière de la ville de Dakar et des faits de gestion portant sur des fausses commandes et de fausses réceptions, que les inculpés n'ont pas pu prouver, qui ont été au menu du procès. Ainsi, ce qui est le plus important à retenir dans cette affaire polluée par une désinformation et une intoxication de politiciens experts en manipulation et en faussetés, c'est qu'il s'agit d'actes de gestion et de deniers publics qui ont été manipulés par des systèmes de fausses facturations ; et les juges n'ont interrogé les inculpés que sur ces questions de gestion qui ne sont nullement politiques. Et ce n'est pas parce qu'on a un manteau politique, qu'on ne peut plus être sous l'autorité de la loi. Et même si le député-maire de Dakar a le droit d'avoir des ambitions, à cet instant, il n'y a aucune candidature à la présidentielle. Le Sénégal vient encore de montrer à la face du monde sa maturité démocratique car les principes de l'Etat de droit ont été respectés et la séparation des pouvoirs est une réalité avec une justice qui a tranché en disant le droit en toute indépendance».

Assane Dioma Ndiaye, Président DE LA LSDH, «Je prends acte de la décision»

«Je ne peux que prendre acte de la décision. Les parties ayant décidé d'interjeter appel, la procédure judiciaire suit son cours. Ce qu'il y a en réalité, ce n'est pas un problème d'indépendance de la justice qui se pose, mais bien un problème de système. C'est le magistrat du siège qui, grâce au principe de l'inamovibilité qui lui garantit une indépendance, juge les affaires et non le magistrat debout appelé aussi parquet ou ministère public. Même la Cour européenne de justice ne reconnaît pas au procureur le statut d'autorité judiciaire qui est sous la tutelle, l'autorité du le ministère de la justice. C'est pourquoi, avec la commission de réflexion sur la justice mise en place, il faut que les parties prenantes soient réalistes en apportant des réformes radicales et non des réformettes parce qu'il ne peut plus y avoir de pouvoir absolu».

Quelle justice pour les acteurs politiques ?

L'affaire Khalifa Sall a fortement cristallisé les positions des acteurs de la scène politique nationale depuis qu'elle a éclaté. Selon qu'on soit de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, le maire de Dakar a fait usage de faux en documents administratifs ou n'a fait qu'utiliser des fonds politiques dont ses devanciers ont bénéficié sans que cela ne soulève des vagues. Les deux camps en ont fait une sorte d'abcès de fixation dans le cadre de la lutte politique qui les oppose en direction de la présidentielle de 2019. On s'est même étonné d'entendre des hommes politiques qui n'ont jamais manifesté la moindre sympathie à l'égard du dissident socialiste, lui dédier une ode d'amour. Mais il faut le reconnaître, la politique est ainsi faite, surtout dans nos pays où les partis politiques le plus souvent ne s'opposent pas par des différences programmatiques ou idéologiques mais par les ambitions personnelles de leurs leaders. C'est pourquoi, toutes les occasions sont saisies quitte à se dédire des déclarations ou des engagements passés, l'essentiel étant de gêner l'adversaire aux entournures, en misant sur l'amnésie atavique de l'électorat. Sinon comment comprendre le conte de fée que continuent de dérouler devant nous certains leaders politiques, alors que la simple consultation des archives de la presse aurait suffi pour dévoiler leurs turpitudes éhontées.

L'affaire Khalifa Sall pose un débat de fond qu'il faut trancher si l'on veut mettre notre démocratie à l'abri des coups de grisou. Sans me prononcer sur la culpabilité ou l'innocence du maire de Dakar car tel n'est pas mon propos (les tribunaux sont là pour le faire), à l'avenir comment faire pour que l'étiquette « politique » ne soit pas collée à tout procès d'un homme politique ayant maille avec la justice pour des faits de gestion ou tout simplement de droit commun ? De la réponse pertinente apportée à cette interrogation, on pourra surmonter ou non le problème himalayen qui se dresse sur le champ politique. Sinon on court le risque de voir les hommes politiques constituer une classe complètement à part, échappant aux lois que nous nous sommes données, en invoquant leur statut. Nombreux sont les cas où des hommes et femmes politiques attraits devant la justice pour une affaire qui n'a rien à voir avec la politique ont tenté de retourner la situation en leur faveur en se victimisant et de soutenir être l'objet de persécutions de la part du pouvoir en place. Peut-être certains vont poser ici le débat sur « l'absence d'indépendance » de la justice pour apporter de l'eau au moulin de ces derniers. Mais cela n'efface pas la question fondamentale posée plus haut.

Dans une grande démocratie comme le Sénégal (ou qu'il aspire à être), les titres et les statuts ne doivent pas entraver la justice car nous sommes tous soumis au postulat de base affirmant que « nul n'est au-dessus de la loi ». Mais et il faut aussi l'affirmer avec force, chaque justiciable a droit à un procès équitable et au respect de ses droits.

Ailleurs, en Europe, en Amérique... des hommes politiques font face à leurs juges sans faire penser à des procès staliniens ou du procureur nazi Freisler. Au Sénégal aussi, nous devons y arriver.

Affaire khalifa sall & cie : Réactions de la classe politique

Idrissa Seck, President du «Rewmi»

«La procédure n'est pas encore terminée»

«D'abord, j'ai une pensée émue pour sa maman, son épouse, ses enfants et sa famille biologique comme politique et je suis admiratif de leur courage et de leur dignité. Je leur donne l'assurance que le sacrifice de Khalifa Sall par dignité, pour le rayonnement du Sénégal et de sa démocratie, ne sera pas vain. S'il avait accepté de se soumettre à Macky Sall, de faire de la génuflexion comme l'ont fait d'autres, il n'aurait pas subi le sort qui est le sien aujourd'hui. J'invite les Sénégalais à ne pas aller trop vite en besogne car la condamnation du maire de Dakar, un redoutable adversaire politique dont Macky Sall a peur, n'est qu'une condamnation de première instance ; la procédure n'est pas encore terminée. J'ai bon espoir qu'en appel et/ou en cassation, un ou deux magistrats qui, pour la dignité de la justice et de la démocratie, resteront debout pour lui dire non. Nous ne serons pas le bras armé de Macky Sall pour éliminer vos adversaires politiques. A défaut, le peuple souverain, dernier rempart au nom duquel cette justice est rendue, se lèvera pour lui dire non. Il est en train de salir, d'avilir et de souiller cette belle image de la démocratie sénégalaise que lui ont léguée ces devanciers. Le combat va se poursuivre et je me rendrai en Allemagne et je saisirai le comité exécutif de l'Internationale libérale et le Comité des droits de l'Homme de l'Onu pour dénoncer cette atteinte aux droits humains qui sont la marque de fabrique du régime de Macky Sall».

Abdoulaye Wilane, depute-maire de Kaffrine: «Laissons la justice suivre son cours normal»

«Le Parti socialiste (Ps) ne s'est pas encore réuni pour se prononcer sur la question. Et c'est le citoyen sénégalais, député et maire qui donne son point de vue, ses convictions et tout ce que je dis aujourd'hui n'engage que moi. En tant qu'humain et en âme et conscience, je suis très peiné, triste et perplexe par ce verdict qui vient d'être prononcé. Ce sont mes grands frères Kalifa Ababacar Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian avec qui j'ai travaillé et partagé beaucoup de choses. C'est très dur pour nous, pour ses parents et ses amis. Toutefois, comme nous sommes dans un Etat de droit et comme il appartient à la justice de trancher, laissons le dossier suivre son cours jusqu'au bout, dans le respect de ses droits. Je n'ai jamais varié sur mes positions depuis le début car je crois à la présomption d'innocence et à la justice. Nous prenons acte parce que « Alea es jecta » : le sort en est ainsi jeté. Je crois à la justice et j'ai confiance en elle comme d'ailleurs j'ai confiance aux conseils de Khalifa Sall. Les paroles de ceux qui y voient un règlement de compte politique n'engagent qu'eux, mais je puis vous affirmer qu'aucun membre du Parti socialiste ne leur souhaite ce sort et aucun d'entre nous ne peut se réjouir de ce verdict. Comme le Sénégal est un Etat de droit et, par respect pour la séparation des pouvoirs, laissons la justice suivre son cours normal».

«Ce verdict ne convainc pas l'opinion publique»

«Personne ne doutait de l'issue de ce procès tant il a été politiquement engagé et politiquement administré. Et ce verdict est inique en ce sens qu'il ne convainc pas l'opinion publique de la culpabilité personnelle de Khalifa Sall, même si dans sa gestion, comme tout gestionnaire, on peut constater des erreurs à la limite humaine. Mais ce n'est pas l'emprisonnement de Khalifa Sall qui importe, mais c'est le fait de le déclarer coupable et de chercher à l'empêcher à réaliser son ambition pour son pays. Il avait annoncé sa candidature et il l'a déclaré au Parti socialiste avec son fameux «kou dem ma dem kou demoul ma dem» (J'y participerai avec ou sans compagnie). Nous ne souhaitons pas avoir des procès politiques dirigés contre des opposants de manière sélective parce qu'on l'a constaté hier, on le constate aujourd'hui avec des gestionnaires qui détiennent nos deniers et qui les manipulent comme ils veulent, épinglés qu'ils ont été par l'Ofnac, par la Cour des compte, par l'Inspection générale de l'Etat (Ige), dont les rapports lui sont exclusivement réservés. Mais Macky Sall en use et abuse comme il le souhaite. La preuve, c'est lui-même qui a transmis le rapport des vérificateurs de l'Ige qui concernait la gestion de la ville de Dakar afin que des poursuites soient engagées alors qu'ils avaient demandé à ce qu'on revoit la manière dont cette caisse d'avance est gérée. Ce à quoi on assiste, c'est que le Président Macky Sall si prompt à embastiller des adversaires politiques, qui protège au même moment ses amis et qui traduit devant la justice ses adversaires».

Les partisans de Khalifa Sall déversent leur colère dans la rue

Aussitôt le verdict donné, des partisans du député-maire de Dakar ont envahi la rue pour partager leur douleur. Certains d'entre eux, à leur sortie du Palais de justice de Dakar, ont déversé leur courroux sur des bus Dakar Dem dikk. Trois des bus ont été saccagés sur l'allée qui mène au marché Sandaga. A Grand-Yoff, fief de Khalifa, des jeunes ont manifesté en brûlant des pneus et barré les artères.