Congo-Brazzaville: Coopération - Une convention signée entre le ministère de la Défense et la société CETC

L'accord conclu par les deux parties, le 30 mars à Brazzaville, vise essentiellement à donner un nouvel élan au partenariat envisagé dans les années 2013-2014 dans le domaine de la communication au profit de la force publique congolaise.

Le document a été signé, pour le compte du ministère de la Défense nationale, par le directeur général de l'équipement, le général de brigade Ambroise Mopendza, et pour la société China electronics technology group corporation (CETC) par son directeur général adjoint, Ren Fei. La CETC est spécialisée dans la fabrication des équipements électroniques, de communication et de vidéo-surveillance. L'accord vise essentiellement à poursuivre les discussions afin de pouvoir actualiser, et peut-être redimensionner un projet vieux de près de quatre à cinq ans aujourd'hui, pour le ramener dans le strict giron du ministère de la Défense nationale, parce qu'à l'époque, il concernait l'ensemble de la Force publique.

« Il s'agit en fait pour la société CETC de procéder à la promotion du matériel divers qu'elle fabrique, mais aussi de renforcer, relancer les échanges dans le cadre du partenariat établi entre le ministère de la Défense nationale et cette société, parce que nous avions, depuis les années 2013-2014, réalisé ensemble une étude qui avait pour but d'assurer le maillage du territoire national en réseau de communication au profit de la Force publique, c'est-à-dire les trois composantes : les FAC, la gendarmerie nationale et la police nationale. Malheureusement, à cause des contraintes liées à notre situation des finances aujourd'hui, cette convention n'a jamais vu le jour », a précisé le général de brigade Ambroise Mopendza, soulignant que les problèmes de communication demeurent toujours d'actualité au sein des Forces armées congolaises (FAC) et la gendarmerie nationale. Ce qui a conduit, a-t-il explliqué, au rappel des partenaires de la société CETC pour qu'ensemble, ils essaient d'examiner les modalités de relance de cette opération qui est d'une importance particulière pour les FAC et la gendarmerie nationale.

Le partenariat entre les deux parties ayant été relancé, une délégation du ministère de la Défense nationale se rendra prochainement en Chine pour actualiser le dossier au niveau de la société CETC, avant que les discussions se poursuivent au Congo pour l'exécution progressive de l'accord.

La société CETC est un opérateur majeur en Chine pour tout ce qui est électronique et technologie. Elle est le principal fournisseur de l'armée chinoise en matériel de communication et matériel électronique. « Vous savez bien que l'armée chinoise, en effectif numérique, est l'une des plus importantes du monde ; en matériel, c'est l'une des plus puissantes. Pour nous, il s'agissait de prendre certainement l'interlocuteur qui a les meilleures références et les meilleures compétences pour que nous puissions être assurés d'avoir le matériel de bonne qualité », a conclu le directeur général de l'équipement au ministère de la Défense nationale.