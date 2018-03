Tanzanie: Al Mawani-Utique et Somaâ-Dar Chaâbane - Deux plateaux de choix

En poule «B», le match-choc mettra aux prises le leader Béni Khiar à une des équipes classées en 3e position, à savoir Tazarka intraitable à domicile. Ainsi la mission de Béni Khiar ne sera pas facile d'autant plus que l'équipe de Tazarka défaite la journée dernière jouera pour le rachat afin de conserver sa place parmi le peloton de tête. Dans la même poule, le duel des deux autres troisièmes, à savoir Somaâ et Dar Chaâbane sera bien disputé.

Un passionnant Ouardanine-C. Kairouanais

En poule «C», le duel entre Ouardanine, second, et le Club Kairouanais 4e sera passionnant. Et si l'équipe kairouanaise joue pour le rachat après sa défaite la journée dernière, celle de Ouardanine va continuer sur sa lancée surtout que la mission du leader, Sahline, ne sera pas facile face à Khéniss qui traverse une bonne période. Dans la même poule, le derby du Sahel entre Ahly du Sahel et Red Star de Sousse constitue un très bon plateau.

Enfin en poule «D», le programme comporte qu'une rencontre retard entre Regueb et Feriana. Les autres rencontres ont été reportées en raison du tournoi international organisé par l'équipe de Tataouine avec la participation de huit équipes étrangères, à savoir Samarra d'Iraq, Al Majed de Liban, Blida et Souk Ahras d'Algérie, Attahadi et Chabab Ghariane de Libye, Motreche de Gabès et Tataouine.

Ben Salha en Libye

Le président de la fédération tunisienne de mini-foot, Achref Ben Salha, qui est en même temps vice-président de la fédération internationale et président de la confédération africaine, s'est rendu jeudi en Libye pour assister aux dernières étapes des préparatifs pour le championnat africain. En outre Ben Salha va être honoré en tant que l'un des meilleures personnalités sportives africaines en 2017.

Le programme

Al Maâmoura-Kéribis Korba

Ahly Sahli-Read Star Sousse

Ouardanine-C.Kairouanais

Demain

Métline-Laouina

Al Mawani-Utique

Al Mourouj-Read Olf

Tazarka-Béni Khiar

Somaâ-Dar Chaâbane

Hammamet-Khélidia

C.Chebbien-Ruspina

Essahline-Khéniss

Regueb-Fériana