Tunisie: SG - Quasiment au complet

Heureusement pour l'entraîneur Mohamed Kouki que ses joueurs ne sont pas tombés dans le piège des revendications poussées et excessives et ont bien travaillé durant la période de coupure du championnat avec à la clé une victoire en amical sur le CAB par deux buts à un, buts marqués par Cholé et Khaldoun Mansour. µ

«Très bon pour le moral, confirme le coach gabésien, avec cette dure empoignade avec l'ESS qui est venue à Gabès avec un seul objectif : la victoire. Nous n'avons plus le droit au moindre faux pas si nous désirons connaître une fin de saison sans forte pression et sans haute tension, et même si l'Etoile, avec tout son arsenal offensif et sa farouche envie de récupérer la 2e place, est un dur à cuire, nous devons tout faire, tout tenter pour l'emporter cet après-midi. Mission difficile, délicate même mais pas impossible».

Retours à la pelle

Mohamed Kouki est en droit d'être confiant, même s'il ne cache pas une certaine appréhension et cède à un devoir de précaution et de prudence, parce qu'il peut compter cette fois sur la quasi-totalité de son effectif avec le retour en masse, et de poids de surcroît, de plus d'un joueur, à l'image du trio Mohamed Amine Nefzi-Khaldoun Mansour-Khaled Gharsellaoui, absents depuis le derby perdu face à l'ASG. Seul Ariel Konan fera exception et brillera par son absence pour différend avec le comité directeur, mais cela n'aura aucun effet néfaste sur l'équilibre d'un onze requinqué par la trêve.