Tunisie: JSK - Après la pluie, le beau temps...

Le coach Chriti était dans l'obligation de faire appel aux joueurs des Espoirs pour diriger les séances d'entraînement. Les fans aghlabides ont exprimé leur mécontentement à cause de l'indiscipline des joueurs. Certes, les contestations répétitives des joueurs ont touché la concentration du groupe. Mais ceci n'exclut pas la gentillesse des responsables aghlabides. Les dirigeants ont cherché des dons pour payer une partie des arriérés des joueurs. Après cet accord, les joueurs ont repris, depuis seulement deux jours, le chemin du stade Laâouani pour se préparer à la rencontre de cet après-midi face à l'ASG. Les joueurs ont affiché leur intention de redoubler d'efforts pour rebondir de nouveau et relever la tête afin de retrouver la sérénité.

De son côté, le coach aghlabide n'a pas ménagé ses joueurs durant ces dernières séances d'entraînement, axées sur la coordination entre les trois compartiments. «Nous sommes déjà concentrés sur notre match de tout à l'heure face au l'ASG et décidés à ne pas ménager nos efforts pour remporter la victoire, retrouver la confiance de nos supporters et continuer à travailler dans la sérénité», devait affirmer le pivot Sabri Laâmari.

Garder les mêmes choix

Le coach aghlabide alignera probablement à un élément près la même formation des deux dernières rencontres. Bouchniba, Hamdi, Bacha et Bnina seront titularisés en défense, vu leur application défensive. L'attaque sera le souci du staff technique. L'équipe manque de solutions en attaque : cette carence inquiète les fans, le staff technique et les dirigeants. La participation des jeunes Zaïdi, Bouguerra et Hamdi apportera plus de solutions offensives aux Munduga, Sassi et Laâouichi. Les supporters espèrent que les joueurs aghlabides se concentrent sur ce débat, avec l'ambition de retrouver au plus vite leurs repères.

Formation probable :

Kalaï, Bouchniba, Hamdi, Bacha, Bnina, Traoré, Sylla, Frioui, Laaouichi, Sassi, Munduga.