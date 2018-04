Tunisie: « Ne pas mélanger le politique et le religieux »

opinion

L'économie solidaire, une manière nouvelle de penser l'économie. Qu'en-est-il au juste ?

L'économie solidaire est une économie orientée vers la réponse solidaire à des besoins d'une population déterminée. Elle n'est pas basée sur le profit mais sur la répartition des coûts sur ses différents bénéficiaires. Les profits éventuels que ses acteurs pourraient dégager sont soit réinvestis pour leur développement, soit répartis sous forme de ristourne à leurs membres adhérents, souvent appelés sociétaires.

Cette économie s'organise sous forme d'associations, de mutuelles ou de coopératives. Comme il s'agit d'économie, ses acteurs doivent être viables économiquement. L'économie solidaire ne se bâtit pas sur la subvention ou la charité. Elle est une économie, comparable à l'économie de marché, mais engagée autour de valeurs et de principes qui ne sont pas toujours uniformément partagés par les entreprises de l'économie de marché. L'économie solidaire est appelée dans certains pays, le tiers secteur, car elle coexiste avec les secteurs public et privé. Elle n'a pas vocation à remplacer ni l'un ni l'autre mais à les compléter et à permettre que certaines activités, non essentielles pour être dans le giron du secteur public ou insuffisamment rentables pour attirer le secteur privé, puissent se développer et répondre à certains besoins des populations auxquels le marché ne répond pas de manière satisfaisante.

La Tunisie passe par une période bien difficile sur le plan économique. La crise s'est accentuée depuis 2011. L'économie solidaire pourrait-elle aider à dépasser cette crise ?

L'économie solidaire n'est l'apanage ni des pays à tradition socialiste ni des pays en voie de développement. Elle est présente, y compris dans les économies capitalistes les plus importantes. Elle traduit d'abord une culture, celle de la prise en charge des populations de leurs propres besoins. Il ne s'agit pas de se contenter d'exiger que l'État ou la collectivité répondent à des besoins non satisfaits par le marché. Les citoyens s'organisent entre eux pour répondre à leurs besoins non satisfaits. Ce faisant, ils maîtrisent les coûts et veillent à la qualité des services ou des biens qu'ils produisent et dont ils sont eux-mêmes les principaux bénéficiaires. L'économie solidaire peut contribuer à créer de l'emploi. Dans certains pays développés, la contribution de l'économie solidaire peut représenter jusqu'à 10 à 12% du PIB ou de l'emploi créé.

Elle n'a pas vocation à remplacer ni le secteur public ni le secteur privé. Elle n'est pas pour autant condamnée à rester marginale. Les grandes mutuelles d'assurances à l'échelle internationale sont d'excellents exemples de la contribution majeure que peut avoir l'économie solidaire dans un pays. Pour cela, il est nécessaire qu'un cadre juridique, réglementaire et fiscal adapté soit mis en place pour permettre son éclosion et son développement. En Tunisie aujourd'hui, la contribution de l'économie solidaire est marginale. Elle n'excède pas 0,5% du PIB. Son potentiel de développement est important. Si un objectif raisonnable de 5% de contribution au PIB était fixé moyennant une stratégie nationale viable, l'économie solidaire pourrait, à un horizon raisonnable, permettre de créer près de 200.000 emplois.

La finance islamique ou plus précisément l'aumône légale (zakat) pourrait-elle constituer un pilier pour l'économie sociale et solidaire en Tunisie ?

La finance islamique est une technique de financement de l'activité économique basée sur l'usage du profit et de son partage en lieu et place de l'intérêt. Elle est censée traiter du financement de transactions réelles avec une répartition entre le financier et l'acteur économique de la rente ou du bénéfice dégagés par l'opération financée. A ce titre, elle est souvent appelée finance participative.

Cette répartition du profit, mais aussi théoriquement de la perte éventuelle, crée une solidarité entre le financier et son client. Ce n'est pas pour autant que cela aboutit à ce qu'il est d'usage d'appeler l'économie solidaire. Cette confusion est souvent savamment entretenue à des fins idéologiques. La finance islamique n'est pas moins chère que la finance conventionnelle. Elle est une intermédiation financière qui, quand elle est exercée professionnellement, répond aux mêmes exigences que la finance traditionnelle.

La zakat est l'un des cinq fondements de l'Islam. Elle constitue un élément de la relation personnelle entre l'individu et son Créateur. Vouloir en faire un instrument de politique publique, c'est nécessairement mélanger le politique et le religieux à un moment où le mouvement politique de référence à connotation religieuse déclare haut et fort aller dans le sens de cette séparation. Un autre risque qu'il faudrait éviter, et non des moindres, serait que le paiement de la zakat donne l'illusion à certains de s'être acquittés de leur devoir céleste et de s'exonérer ainsi de leurs devoirs terrestres. Le risque serait alors de priver l'État de ses revenus et de lui retirer les moyens de l'exercice de ses attributs régaliens et solidaires.