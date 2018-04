Tunisie: Création de projets et développement agricole

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taïeb, a recommandé d'assurer la bonne exploitation des terres agricoles fertiles conformément aux défis qu'affronte l'agriculture tunisienne, notamment en termes de développement et d'amélioration de son rendement.

Il prévoit également le financement d'unités coopératives de production agricole et la programmation de 11.000 hectares de terres non structurées qui seront mises à la disposition des gouverneurs. Ces terres seront réparties entre les jeunes agriculteurs sans emploi ainsi que les diplômés des écoles supérieures agronomiques .

Il est à noter que le partenariat initié entre l'association et le ministère a débuté en avril 2017 et a abouti à la mise en place d'un programme (signé en octobre 2017) qui comporte la promotion des unités coopératives de production agricole qui devraient être créées et soutenues, notamment en termes de financement.

