Tunisie: L'EST et le CSS prennent option

La rencontre de Sfax entre le CSS et l'ESS fut plus serrée, plus passionnante qu'on pourrait le croire.

Un niveau technique très élevé, les deux protagonistes concentrés totalement sur leur sujet ont laissé entrevoir de bonnes dispositions confirmant leur réputation d'équipes pratiquant un jeu remarquable avec beaucoup de savoir-faire, surtout dans les moments cruciaux des débats. L'équilibre persista durant une grande partie de la rencontre. Le jeu était mieux organisé dans les deux camps, les joueurs plus inspirés à l'image de Arbi Ben Abdallah et Dos Santos, efficaces à souhait dans les attaques sfaxiennes.

L'apport de Marouène Garci et Paul Anderson l'Australien dans la première zone étoilée était certain. Les Etoilés se sont montrés audacieux et accrocheurs ne cédant pas aux locaux qui menaient deux sets à un : 24-26, 25-19 et 26-24. La réaction de l'ESS au quatrième set ne tarda pas à se manifester. Ce ne fut en quelque sorte qu'une simple formalité pour une formation sahélienne en état de grâce : 25-19.

Les Clubistes de Sfax montraient qu'ils avaient eux aussi du cœur au ventre. Grâce à des contres superbes et un banc assez fourni, ils s'imposèrent finalement dans un tie break où chaque point était marqué de haute lutte, un set décisif tenant les milliers de spectateurs en haleine dans une «mort subite» interdite aux cardiaques : 16-14. Plus difficilement certes, mais avec autant de hargne et de pugnacité.

Il faut mettre en exergue le bon comportement du jeune joueur du CSS Khlil Ounalli (venu de l'Asptts) qui a bien remplacé le blessé au second set Karim Brini, et a contribué à la performance de son équipe.