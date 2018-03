Seychelles: La Banque africaine de développement en discussion sur le financement de la bonification des sols aux Seychelles

Weggoro, ressortissant tanzanien, a été élu en juillet 2016 en tant que directeur exécutif de la Banque africaine de développement pour la circonscription de l'Afrique de l'Est. Outre les Seychelles, il représente également le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, l'Éthiopie et l'Érythrée.

Les développements économiques et sociaux des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont également fait l'objet de discussions entre Faure et Weggoro.

La coopération entre la Banque africaine de développement et les Seychelles a débuté en 1978 et, lors de sa précédente visite dans la nation insulaire en décembre 2016, M. Weggoro a indiqué que l'institution financière avait fourni aux Seychelles une aide d'environ 134 millions de dollars.

De son côté, le président Faure a remercié Weggoro pour être venu aux Seychelles et pour tout le soutien que la BAD a apporté à la nation insulaire. Il a félicité le directeur exécutif pour le rôle fondamental qu'il joue dans la promotion des relations entre les Seychelles et la Banque africaine de développement.

"Le gouvernement des Seychelles veut que cela soit fait dans les cinq à six prochaines années et la banque est prête à aider", a déclaré Nyamejeje Weggoro lors d'une visite de courtoisie à State House à Victoria.

