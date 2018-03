Congo-Brazzaville: Augmentation des prix du pain - Assi Saheh traduit en justice

Le ministre de l'Economie a interpellé, le 29 mars à Kinshasa, le responsable de l'usine de panification «Pain victoire », lui reprochant d'avoir ignoré sa décision de surseoir à la majoration des prix de cette denrée.

C'est un drôle de bras de fer que se livrent, depuis quelques temps, le ministre de l'Economie, Joseph Kapika, et le directeur général de l'usine de panification « Pain victoire », le Libanais Assi Saheh. A la base, l'augmentation des prix du pain, décidée unilatéralement par le second, modifiant ainsi toute la structure de distribution et de commercialisation de ce produit au niveau des détaillants, particulièrement. Ceux-ci étaient surpris un matin d'apprendre qu'ils devraient débourser un peu plus pour s'approvisionner en ce produit alimentaire, parmi les plus prisés par les Kinois. La baguette, communément appelée «Kanga journée», était passée de 200 à 300 FC, pain rectangle de 300 à 400 FC et le pain au lait produit par cette même usine est passé de 1000 à 1200 FC.

D'où la colère des vendeuses affiliées à cette usine, dont les échos sont parvenus jusqu'aux oreilles du ministre de l'Economie nationale. Ayant pris la mesure du danger redoutant une fronde sociale dans le contexte politique tendu du moment, Joseph Kapika ne s'est pas fait prier pour aller s'enquérir de la situation sur le terrain. C'est ainsi qu'après avoir réuni les opérateurs du secteur, il les a invités à surseoir à toute augmentation des prix du pain tout en leur demandant de lui faire parvenir leurs structures des prix.

Une mesure appliquée partiellement car, en dehors du « Pain victoire », toutes les autres boulangeries sont revenues à leurs anciens coûts. L'entêtement du « Pain victoire », qui produit six millions de pains par jour pour Kinshasa et la province voisine du Kongo-central (sud-ouest), frisait l'insubordination. L'attitude manifestée par la direction de cette méga usine de panification était très mal perçue par le ministre Kapika. Pour lui, en effet, toute augmentation de prix du pain à Kinshasa était potentiellement dangereuse pour la sécurité de l'Etat.

Aussi est-il passé à l'offensive, le 29 mars, en traduisant en justice le responsable de cette usine. Il s'en explique : « Malgré ma rencontre avec le DG de Pain victoire, il est resté droit dans ses bottes. Il s'est entêté (... ) Je l'ai mis à la disposition des officiers de police judiciaire, qui pourront l'envoyer au Parquet après interrogatoire ». Et de poursuivre : « Je considère que le ministère de l'Economie a fait son travail en traduisant en justice le responsable de l'usine de Pain victoire. Les autres services vont aussi faire les leurs». Il n'a pas manqué de menacer les autres opérateurs qui ne vont pas observer sa décision tout en promettant de leur faire « subir la rigueur de la loi ». Dossier à suivre.