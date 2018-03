Congo-Brazzaville: Distinction - Gaston Ngassiki-Okonza primé par l'ONG MB production

Le directeur départemental de la Pêche et de l'aquaculture de Pointe-Noire a été fait ambassadeur du développement culturel, social et sportif pour son combat dans la gestion durable de l'environnement et son respect pour la hiérarchie.

C'est toute l'effervescence des grands jours que les travailleurs de la direction départementale de la Pêche ont vécu, le 30 mars, au Centre d'appui à la pêche artisanale situé au deuxième camp de la Congolaise de raffinage. L'ingénieur forestier Gaston Ngassiki-Okonza, leur directeur, a frappé dans l'œil de l'ONG internationale MB production, spécialisée dans la promotion culturelle, qui l'a choisi comme un modèle à suivre pour se forger une identité sociale.

La cérémonie de remise de la distinction s'est voulue sobre et solennelle. Mais amis et connaissances ainsi que les membres de la famille et les partenaires de l'administration de pêche ont pris d'assaut le lieu de la cérémonie pour témoigner à Gaston Ngassiki-Okonza toute leur gratitude et leur sympathie.

Le prix qui lui a été décerné est le symbole d'encouragement à l'excellence, l'amour du travail et la poursuite des œuvres de développement et de prospérité.

Dans son mot de circonstance, le directeur-manager de l'ONG MB production, Médard Bongo, a égrené les raisons pour lesquelles le directeur départemental de la Pêche et de l'aquaculture de Pointe-Noire a été décoré. « C'est un homme qui a du respect pour sa hiérarchie, il a le goût de la gestion durable de l'environnement et du travail bien fait, c'est un homme qui assume sa tâche avec efficacité et bienveillance et qui sait faire preuve d'une grande disponibilité, quelqu'un sur qui on peut compter », a-t-il expliqué.

Pour le récipiendaire, l'obtention de ce prix n'a été possible que grâce au travail d'une équipe et non d'une seule personne. Aussi a-t-il tenu de remercier ses collaborateurs pour le travail abattu ainsi que sa tutelle. « L'honneur m'échoit de prendre la parole en cette circonstance pleine d'émotion pour vous remercier. L'honneur que vous venez de me faire est davantage pour moi un stimulant qui m'incite d'aller de l'avant. Je dédie cette distinction à l'ensemble de ma famille, à ma chère épouse qui depuis les années 1990, supporte un emploi du temps qui me fait travailler presque tous les jours de 7 heures à 20 heures, et je profite de cet instant pour remercier, le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Henri Djombo, qui ne cesse de m'orienter tout au long de cette manche de mon parcours professionnel », s'est exprimé Gaston Ngassiki-Okonza.

Notons que Gaston Ngassiki-Okonza a, autrefois, occupé les fonctions de directeur départemental des Eaux et forêts dans le département du Kouilou. Pour arriver à sa décoration, l'ONG MB production a mené une enquête sur sa personne, partant de tous les lieux où il a servi jusqu'à Pointe-Noire aujourdhui pour recueillir les avis des uns et des autres sur son comportement et ses activités socio-professionnelles. Une enquête qui a duré plus de trois ans, à en croire cette ONG.