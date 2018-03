Burkina Faso: Clôture de la Semaine nationale de la culture à Bobo Dioulasso

Au Burkina Faso, la Semaine nationale de la culture (SNC) a baissé son rideau à Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays. La cérémonie de clôture a finalement eu lieu en avance, vendredi soir et non pas ce samedi 31 mars. Pour cette 19ème édition, Bobo Dioulasso a accueilli 3 000 artistes de tout le pays et plusieurs milliers de visiteurs.

La SNC est le plus important rendez-vous culturel du pays, après le Fespaco, festival de cinéma de Ouagadougou. Les artistes, venus du pays tout entier ont fait le déplacement. Plus d'un millier d'entre eux étaient en compétition et, pour les admirer, des dizaines de milliers de visiteurs. De l'avis général, la semaine de la culture, version 2018, a été une réussite. Ecoutez le reportage de notre envoyée spéciale.

Nous sommes venus présenter nos cultures. En tout cas, nous avons fait de notre mieux. La salle était mouvementée. Nous sommes fiers d'être là.

La 20ème édition de la Semaine nationale de la culture aura lieu dans deux ans, en 2020, toujours à Bobo Dioulasso.