Tunisie: Le Syndicat général de l'information brandi la menace de grève générale dans l'ensemble des médias publics

La rencontre de Sfax entre le CSS et l'ESS fut plus serrée, plus passionnante qu'on pourrait le croire. Plus »

Il est aussi question des engagements qu'il a pris avec la société nouvelle d'Impression de Presse et d'Edition (SNIPE), Shems FM et Radio Zitouna, d'après le même communiqué.

Dans le même contexte, le Syndicat général de l'information relevant de l'UGTT a dénoncé le non-respect par le gouvernement des engagements qu'il a pris avec les établissements publics dont en particulier les accords signés avec la télévision et la radio tunisiennes et le programme de sauvetage de la presse écrite qui prévoit la création d'une agence de publicité publique et d'un fonds de soutien à la presse écrite.

Dans ce même communiqué, le Syndicat a réaffirmé « son soutien inconditionnel » à tous les mouvements envisagés par les établissements de la radio et de la télévision tunisiens et appelé le personnel de ces deux établissements médiatiques à faire front commun pour défendre les médias publics.

Copyright © 2018 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.