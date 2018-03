Guinée: Sékou Souapé Kourouma - "Grenade m'a dit que Cellou ... "

C'est une révélation croustillante que Grenade a confié à Sékou Souapé Kourouma pourrait embarrasser Cellou Dalein et son épouse. Le principal opposant est en contact avec certains élements des forces de l'ordre pour tuer des manifestants. C'est ce que Grenade a dit à Sékou Souapé il y a sept mois. Lisez.

"Je vais être très clair avec vous. Je ne vois pas de lien entre l'interpellation de grenade et les différentes manifestations. Grenade est venu personnellement me voir, il y a six mois. Je lui ai écouté. Il m'a expliqué ses recriminations contre Cellou et sa femme. Il m'a dit ceci. Un jour il y a eu une manifestation, il y a un gendarme qui a tiré sur un de ses proches. ça c'est Grenade qui le dit, il y a six mois. Je lui ai juste écouté et puis il avait besoin d'une petite aide, j'ai fait. Il m'a dit un gendarme a tiré sur un de ses camarades. Ils se sont dispersés après ils sont venus prendre le corps et replier avec. C'est Grenade qui me l'a dit devant des témoins. Et que deux jours après, ce gendarme est venu accompagner du directeur de presse de la gendarmerie, le gars qui fait de la communication, Monsieur Barry. Que ce dernier est venu en compagnie de Mamadou Alpha Barry vers une heure du matin au domicile de Cellou Dalein.

Il les a vu, ils sont venus dans une voiture banalisée, ils sont rentrés. Cellou est sorti les raccompagner quelque temps après. Le lendemain, qu'il a interpellé Cellou sur la question. Il lui a dit mais celui-ci que vous avez reçu hier a tué un de nos amis et puis vous acceptez de le voir? Cellou lui a dit que la politique est très profonde, toi tu ne comprends pas tous les contours. ça c'est Grenade qui est venu me le dire et il y a de cela sept mois. Moi je suis l'enquête comme tous les autres. Il y a une connivence entre un certain nombre d'officiers au sein des forces de sécurité avec Cellou qui participe au massacre ou aux assassinats de certains de ses militants dans le but pour discréditer. C'est Grenade qui me l'a dit devant."