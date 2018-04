Nigeria: Attaque meurtrière de Boko Haram sur Maiduguri

Jusque-là, la ville de Maiduguri était un îlot relativement sécurisé au milieu de l'Etat de Borno. Elle accueille près de 800 000 déplacés qui vivent dans des camps à la périphérie, mais surtout dans des maisons d'accueil et de la famille. Mais depuis quatre mois, les violences ont redoublé d'intensité dans l'Etat de Borno et les abords de Maiduguri ne sont pas épargnés.

D'après une source sécuritaire citée par l'Agence France Presse, sept kamikazes ont visé les civils et 18 combattants ont ciblé les militaires, tirant sans interruption. Les habitants ont notamment été tués alors qu'ils essayaient de fuir les tirs entre insurgés et soldats.

Selon des témoignages concordants, de présumés membres de Boko Haram ont tenté de pénétrer dans Maiduguri, la capitale de l'Etat de Borno, en s'en prenant à une base militaire à l'entrée de la ville. Une attaque bien préparée et de grande ampleur. Les insurgés ont utilisé des kamikazes, des armes à feu et des bombes.

Le premier bilan de cette attaque sur Maiduguri fait état d'au moins 18 morts et 84 blessés, mais les services de secours effectuent encore le décompte des victimes. Le raid de ce dimanche s'est déroulé aux alentours de 20h30 locales et a duré près d'une heure.

