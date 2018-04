Afrique du Sud: Winnie Mandela est morte

Desmond Tutu a salué la mémoire d'un « symbole majeur » de la lutte contre le régime de l'apartheid. « Elle a refusé de céder face à l'incarcération de son mari, le harcèlement perpétuel de sa famille par les forces de sécurité, les détentions, les interdictions et son bannissement. Son attitude de défi m'a profondément inspiré, ainsi que des générations de militants », a déclaré dans un communiqué l'ancien archevêque anglican et prix Nobel de la Paix.

Il y a encore deux semaines, elle s'affichait tout sourire au bras du nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa pour faire renouveler sa carte d'électrice. En décembre, c'est lui qu'elle avait soutenu dans sa course pour diriger l'ANC. Car même après son divorce avec le prix Nobel de la Paix, Winnie Mandela était restée une figure forte de la politique sud-africaine. Son avis comptait et elle avait ses favoris, comme Julius Malema, le président du parti de gauche radicale.

Winnie Madikizela-Mandela celebrates her 80th birthday celebration at the Mount Nelson Hotel in Cape Town.

