Ile Maurice: Hôpital Victoria - Première unité pour traiter l'Alzheimer

Selon des médecins, la maladie d'Alzheimer apparaît très souvent chez les personnes âgées. D'ailleurs, à en croire les proches du dossier au ministère de la Santé, 6 % de la population âgée de plus de 60 ans est affectée par la maladie d'Alzheimer à Maurice. On dénombre actuellement 12 000 cas. Le plus jeune patient atteint de cette maladie à Maurice est âgé de 52 ans.

Cette clinique sera aussi en mesure d'effectuer des tests de dépistage de la maladie (Mini Mental State Examination - MMS), ce qui aidera les patients souffrant de troubles de mémoire à s'orienter vers des traitements appropriés. Le MMS est un test d'évaluation des fonctions cognitives et de la capacité amnésique d'une personne. Il permet d'évaluer différentes fonctions cognitives, notamment la mémoire, le langage, les praxies et l'attention.

