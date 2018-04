Ile Maurice: Huit producteurs de Bollywood en tournée de prospection à Maurice

Les Gorges de la Rivière-Noire, le Château Labourdonnais, le Caudan Waterfront, Casela World of Adventures, le Morne, la Vallée des Couleurs Nature Park, Ganga Talao, Notre-Dame Auxiliatrice, Bras d'Eau National Park... Ils sont variés, les sites potentiels de tournage identifiés par huit producteurs indiens qui étaient à Maurice du 26 au 30 mars.

Cette tournée de prospection des producteurs de Bollywood est une initiative de Chahak Productions, société de production de films indiens à Maurice, en collaboration avec le Board of Investment (BoI), aujourd'hui intégré à l'Economic Development Board.

Les huit producteurs de Bollywood

David Dhawan, Rajat Rawail, Manmohan Shetty, N.R. Pachisia, Ratan Jain, Shashi Ranjan, Vijay Galani et Pragya Chahar. Ce sont là les huit producteurs qui ont sillonné l'île à la recherche des plus beaux sites naturels et culturels.

S'ils ont logé à l'hôtel Trou-aux-Biches Beachcomber Golf Resort & Spa, ils ont aussi visité d'autres établissements hôteliers. Ils se sont rendus au Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort et Paradis Beachcomber dans le Sud et à The Westin Turtle Bay Resort & Spa et Intercontinental Resort dans le Nord-Ouest ainsi qu'à Lux* Belle-Mare dans l'Est.

Atelier de travail

Les ressortissants indiens ont également rendu une visite de courtoisie au ministre mentor, sir Anerood Jugnauth. Ils ont, dans la foulée, participé à un atelier de travail sur le tournage de film, organisé par l'ex-BoI.

Selon le directeur de Chahak Productions, Sandeep Singh, les producteurs ne s'intéressent plus uniquement aux plages pour tourner des chansons, mais à plusieurs autres sites où ils comptent tourner plus de 90 % de leurs films. «Ils s'intéressent à des îles où ils pourront tourner des séquences d'action, par exemple. Ils sont aussi à la recherche des terrains de golf et de cricket, des circuits pour des courses de voitures, entre autres», affirme-t-il.