Cote d'Ivoire: Région de la Bagoué - Bruno Nabagné Koné inaugure des infrastructures hydrauliques à Maranama et Boyo

Lors de la visite d'Etat du Président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de la Bagoué en juin 2013, il avait fait la promesse de doter tous les villages de celle-ci en adduction d'eau potable.

C'est dans la concrétisation de cette promesse présidentielle que les villages de Maranama et de Boyo -département de Kouto- viennent de bénéficier d'infrastructures hydrauliques qui vont, à coup sûr, améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la poste qui, en personne, a décidé de procéder à leurs inaugurations, vendredi.

A Maranama, village de la sous-préfecture de Kolia, situé à une vingtaine de kilomètres de Kouto, chef-lieu du département, il s'est agi, pour le porte-parole du gouvernement, d'inaugurer les installations de l'hydraulique urbaine améliorée. Par contre à Boyo, village situé à 5 kilomètres de Kouto, sur l'axe routier qui mène à Tengréla, il était question de la mise en service de l'adduction d'eau potable en connectant les populations sur le réseau de la Sodeci.

Dans ces deux localités, les populations très heureuses ont réservé à l'illustre hôte et sa délégation, un accueil des plus chaleureux aux sons du balafon et avec des pas de danses du terroir. Pour montrer leur attachement à leur « fils », elles ont escorté le ministre et sa délégation à l'entrée de leurs villages jusqu'aux lieux des différentes cérémonies.

Prenant la parole dans ces deux villages, Bruno Nabagné Koné a, de prime abord, tenu à rendre un vibrant hommage au Président de la République qui a décidé d'aider l'une des régions les plus pauvres de notre pays, en l'occurrence la Bagoué. Par cette action de haute portée sociale, a-t-il affirmé, finies les corvées pour les femmes. « Nos mamans n'iront plus tôt le matin parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau dans les puits ou les marigots », s'est-il réjoui.

Par conséquent, il a félicité les cadres et les mutuelles de ces deux villages qui ont concouru à leurs réalisations. A Boyo, qui est le village de l'une de ses plus proches collaboratrices, à savoir Mme Salimata Dembélé-Diarra, son chef de cabinet, il n'a pas tari d'éloges pour ses compétences et son dévouement pour le travail bien fait. Il a saisi cette opportunité pour appeler les fils et les filles de ces villages à l'union et à l'entente. « C'est dans l'union que nous pouvons construire de grande choses pour faire avancer nos localités », a-t-il martelé.

Les représentants des mutuelles de Maranama et Boyo ont saisi l'opportunité pour formuler des doléances à leur hôte. A savoir l'extension de l'électrification de leurs villages, la construction de salles de classe ou encore, pour Maranama, le reprofilage lourd de la voie qui mène à leur village. Tout en prenant bonne note, Bruno Koné a promis de les étudier avec la plus grande diligence.

A la fin de chaque cérémonie, le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la poste, avec à ses côtés les autorités administratives et politiques, est allé procéder à la mise en service effective de ces installations. Lorsqu'il a tourné la pompe et que l'eau a commencé à jaillir, les populations se sont mises à applaudir pour manifester leur immense joie de pouvoir désormais consommer de l'eau potable.

Notons que la manifestation de Boyo était placée sous le haut patronage du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et sous le parrainage de Lanciné Diaby, directeur général du Fonds d'entretien routier (fer), qui s'est fait représenter par Maïzan Koffi Noël, directeur général du fonds de garantie automobile (Fgr). Aujourd'hui, le ministre Nabagné Koné va procéder à l'inauguration du tronçon bitumé entre Zaguinasso et Wora.