Cote d'Ivoire: MTN Ligue1 - (19è journée): L'Africa veut se relancer face à l'As Tanda, Gagnoa veut couler le Séwé

Mais l'Asec qui veut gagner en confiance avant les tours de cadrage de la Coupe Caf, ne veut pas céder de terrain. Et le Stade pourrait bien faire les frais de la boulimie offensive d'un certain Touré Ahmed, le "tueur" silencieux.

La bataille des « écoliers » entre l'Afad et le Wac est prévue quant à elle ce samedi. La rencontre qui aura pour théâtre le stade Robert Champroux, promet. Et pour cause, lors de l'échéance aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un palpitant match nul (3-3).

A suivre également ce samedi, le duel entre le Sporting club de Gagnoa et le Séwé sports de San Pedro. Vainqueur du Wac (3-2) lors de la 18è journée, l'équipe de la région du Gôh misera encore sur le sens du but de son goléador William Togui Mel.

On joue ce samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018, les matches comptant pour la 19è journée du championnat national.

