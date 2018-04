Ile Maurice: Découverte / Plateforme de verre de Beijing - Marcher dans le ciel !

En quête de sensations fortes ? Vous serez servi à Pékin. Direction Shilingxia dans le district de Pinggu, à environ 2 h 30 de route du centre de Beijing. Mission : oser la fascinante, terrifiante et surprenante plateforme de verre UFO.

5 heures du matin. Il fait nuit noire, les rues sont désertes tandis que le froid se fait de plus en plus ressentir. D'abord, prendre le métro de Jianguomen en direction de Weigongcun.

En route vers Shilingxia, le paysage est captivant. Petit à petit, la nature a repris ses droits sur les gratte-ciel. Pourtant nous sommes toujours à Beijing. Avec une population de plus de 21 millions d'habitants, cette ville est tout simplement immense.

Rochers colorés

L'excitation est à son apogée : nous sommes devant la plateforme de verre. Rien que trois heures de marche nous attendent. D'entrée, le paysage annonce la couleur de cette aventure : des rochers colorés, des cours d'eau et des arbres auxquels on a accroché des fleurs artificielles de couleur rose.

Après à peine 15 minutes de marche, nous sommes subjugués par la beauté des lieux : cours d'eau, petite cascade, grande cascade, poissons, statues de boudha dans une grotte... L'on ne sait plus où poser notre regard. Nous poursuivons notre marche et là, l'effort physique devient de plus en plus difficile.

Au bout d'une heure : nos poumons sont en feu, la respiration saccadée et les jambes ne tiennent plus. C'est bientôt fini ? Nous ne sommes qu'à... mi-chemin, finissons-nous par comprendre. Trois heures plus tard : nous y sommes presque. Il fait de plus en plus chaud. Les pulls et autres survêtements qui nous étaient nécessaires tôt ce matin ne sont plus si confortables.

Nous marchons dans le vide !

Enfin la délivrance. Yes, we did it ! Devant nous : l'immense plateforme de verre. À 33 mètres de distance du bord de la falaise, à 800 mètres de hauteur et à 400 mètres de hauteur du pied de la falaise. Sensation incroyable. Vertigineux. Nous marchons dans le ciel. Et nous marchons dans le vide ! À côté de nous, plusieurs s'accrochent à la structure ou marchent à quatre pattes. Pris de peur.

Mais, au final, excitation, liberté, bien-être... Ce sont là autant de sentiments qui nous animent après cette belle aventure. Le verdict : l'expérience de toute une vie, à recommander à tous les Mauriciens se rendant à Beijing. En attendant, il ne nous reste maintenant que... Trois heures pour redescendre !