Ile Maurice: Edwy Plenel - «On juge un journal sur sa capacité de révélation quelle que soit la couleur politique des fraudes»

Et pour le cas de Maurice, plus précisément ?

Vous avez raison de souligner ces résonances internationales. On pense également à la démission du président du Pérou, soupçonné lui aussi de corruption. En même temps, il est difficile de généraliser, tant chaque affaire doit être replacée dans le contexte politique, médiatique et judiciaire de chaque pays. En fait, tout dépend du pays et des règles démocratiques qui y prévalent. Il se peut qu'il n'y ait pas de règle dans un pays prônant justice, indépendance et opinion publique. Par exemple, en France, il y a une bataille que mène Mediapart portant sur ces questions-là. Cela repose sur l'indépendance, peu importe si l'affaire est de gauche ou de droite.

Le rôle de la presse est de révéler les choses lorsque c'est d'intérêt public. D'ailleurs, on juge un journal sur sa capacité de révélation, quelle que soit la couleur politique des fraudes, conflits d'intérêts, entre autres pratiques inadéquates. Et le journaliste fait cela sans agenda politique. Son indépendance doit primer. Les dénonciations doivent concerner tout autant le pouvoir économique, politique que financier.

