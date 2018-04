Cote d'Ivoire: MTN Ligue1 / Togui Mel - Touré Ahmed, duel d'artificiers

Le décès de Dezy Champion étonne plus d'un. Du côté des stars de la musique… Plus »

A côté d'eux, il y aura aussi Agbegniandan Komlan (07 buts) et Gbagnon Anicet Badié (6 buts) de l'Asec, l'inusable Brou Manassé de l'Afad (07 buts) et Salif Bagaté (7 buts) de Bouaké Fc. Bienheureux, ceux qui auront les chances de voir à l'œuvre ses "chasseurs" insatiables.

Véloce, redoutable par ses accélérations balle au pied, ce spécialiste du dribble court est capable, sur le terrain, de rechercher la solution personnelle. Cet après-midi, face aux "Portuaires" du Séwé, il sera une fois de plus l'arme fatale de Gagnoa s'il est servi à propos et surtout bien "armé" par son complice idéal Zouzoua Pacôme.

Le sociétaire du Sporting club de Gagnoa caracole en tête de la Mtn Ligue1 avec 15 buts. Un joueur ne fait pas une équipe. Mais il apporte ce qui lui manque. Et la machine se met à fonctionner, atteint le plein régime et hisse... à la deuxième place le Sporting. C'est l'histoire du Sc Gagnoa et de Togui Mel. Incontestable chef de file de la formation de la région du Gôh cette saison, les statistiques de l'international espoir affolent.

