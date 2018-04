Afrique: Ligue 1 - OL/ Ferland Mendy - « On a un œil sur les résultats de l'OM »

Ferland Mendy rêve de doubler l'Olympique de Marseille dans le sprint final. Lyon a totalement relancé la course à la troisième place en s'imposant (2-3) dans les ultimes instants au Vélodrome, juste avant la trêve internationale

. Un but salvateur de Memphis Depay, l'un des hommes en grande forme dans les rangs de Génésio. Quatrième à deux points d'une qualification pour les barrages de la Ligue des Champions, les Gones ne veulent plus rien lâcher. Raison pour laquelle Ferland Mendy sera attentif au résultat de Marseille samedi en déplacement sur la pelouse de Dijon.

En conférence de presse, le latéral gauche Franco-Sénégalais des Gones, est revenu sur ce succès qui devra être confirmé lors des prochaines échéances. « On a fait un bon match là-bas, en étant soudé. Mais le plus dur reste à venir. On doit rester solidaire, garder la tête sur les épaules et tout donner. Cette victoire nous a fait du bien car elle nous a aidé à recoller sur le podium. Il ne s'est rien passé de spécial au sein du groupe, on ne peut pas gagner à chaque fois dans le football », a-t-il rappelé. « Évidemment, on a un œil sur les résultats de l'OM. Mais il ne faut pas que ça conditionne nos prestations. On doit faire abstraction de Marseille et se concentrer sur nous », a-t-il conclu.

En clôture de la 31ème journée de Ligue 1, L'Olympique Lyonnais accueille le Toulouse Football Club. Ferland Mendy et les Gones qui viennent d'enchaîner 5 rencontres sans défaite gardent toutes leurs chances d'accrocher une place en Ligue des Champions la saison prochaine, surtout grâce à la victoire obtenue avec férocité au Vélodrome face à Marseille.