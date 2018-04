Afrique: L'Ouganda et le Gabon prennent leurs aises, le Maroc s'interroge

La première manche du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN U20, Niger 2019, a mis en valeur le potentiel offensif des jeunes Ougandais, et, sans doute en même temps, les lacunes défensives de leurs homologues du Soudan du Sud. Sauf catastrophe au match retour, les Hippos sont bien partis pour accéder au second tour des éliminatoires. L'Algérie en s'imposant devant son voisin tunisien a pris un léger ascendant, tout comme la Mauritanie devant le Maroc. A relever que cet échec provisoire des Lionceaux de l'Atlas, est le premier faux-pas du football de ce pays depuis quelques mois, mais les deux buts concédés à Nouakchott ne constituent pas un échec rédhibitoire.

Ouganda - Soudan du Sud (5-1)

Les Ougandais ont aisément dominé leurs adversaires du Soudan du Sud. Les Hippos, à la mi-temps pourtant, étaient tenus en échec. Mustapha Kizza avait ouvert le score sur pénalty (1-0, 24'), consécutif à un fauchage de Steven Mukwala par le défenseur Ali Henery, mais sept minutes plus tard le défenseur ougandais Musitafa Mujjuzi prenait en défaut son propre gardien, Saidi Keni (1-1, 31'). Egalité à la mi-temps. Ce n'est qu'après l'heure de jeu que tout s'accélèrera en faveur des Hippos. Quatre buts allaient suivre, signés Steven Mukwala (66'), Sadam Masereka (69'), Hamis Tibita (86') et Allan Okello (90+1) pour un total de 5 buts à 1.

Curiosité de la rencontre, la délégation sud-soudanaise de comportait que onze joueurs, donc aucun remplaçant. Apparemment, au départ de Juba, les responsables se seraient aperçus que plusieurs joueurs avaient dépassé l'âge limite. C'était l'explication qui prévalait à Kampala.

Gabon - Togo (4-0)

Les Panthéreaux, au Stade Monédan de Sibang, ont fait mentir leur entraîneur Anicet Yala qui s'était montré d'une grande prudence à la veille du match contre le Togo. « Il y a une nette progression du jeu, mais la crainte, c'est de voir ces garçons ne pas s'appliquer et ne pas se concentrer à l'heure du match ». Il avait tort. En 9 minutes de la 14e à la 23e, ses joueurs ont jonglé avec la défense togolaise, réalisant un triplé. Une ouverture du score par Eric Bekale Biyoghe, suivi d'un doublé de Gabriel Fils Meye Me Ndong. Pour corser l'affaire, les Gabonais ont ajouté un quatrième but sitôt la reprise après la mi-temps par Alain Miyogho. Gonflés à bloc mais une fois encore sagement avertis par Anicet Yala, ils iront à Lomé le 22 avril pour confirmer et valider leur qualification pour le second tour et une confrontation avec la Côte d'Ivoire qui représenterait un ballon d'oxygène pour un football gabonais en perte de vitesse.

Mauritanie - Maroc (2-0)

L'entraîneur malien des Mourabitounes U20, Baye Bâ, a réussi ses débuts sur la scène africaine. Après avoir conduit ses compatriotes au sommet de la Can U-17 en 2015, et en finale de la Coupe du monde de la catégorie la même année, Baye Bâ espère récidiver avec les jeunes Mauritaniens.

Au stade Cheikna Boidiya de Nouakchott, son équipe a assuré l'essentiel grâce à l'application et le talent de son attaquant, El Hassen Téguedi (1-0, 17'). A la réception d'un centre venu de la droite, il coupe la trajectoire du ballon au premier poteau pour tromper le portier Laarsa Zyad.

Son camarade Cheick Sid'Ahmed Kamara, à l'entrée des vingt dernières minutes réalise un corner rentrant qui traverse une forêt de jambes frôle la base du poteau pour terminer sa course dans la cage du gardien marocain Laafsa Zyad (2-0, 70').

Algérie - Tunisie (3-1)

Les Algériens ont ouvert la marque sur un pénalty d'Adem Zorgane (1-0, 12'), puis un doublé par Merouane Zerrouki sur une belle frappe décroisée (2-0, 40'). Erreur de jeunesse, les locaux, dans un moment de déconcentration, concèdent un but à Mohamed Ben Romdhane qui gagne son duel avec le gardien Amara (2-1, 42'). Les Tunisiens offriront leur troisième but aux Algériens, sur une passe en retrait ratée qui était destinée au gardien mais qui allait rentrer direct dans la cage (3-1, 53'). Un succès qui a récompensé l'équipe la plus à l'aise techniquement mais qui a démontré quelques fébrilités en défense. La seconde manche est loin d'être perdue pour les Tunisiens.

Guinée Bissau - Sierra Leone (1-0)

L'unique but de la partie est survenu au cours du premier quart d'heure en faveur de Joao Claudio. Les Bissau-Guinéens avaient convoqué une vingtaine de joueurs opérant en Europe, essentiellement dans des clubs portugais. Au dernier moment sept d'entre eux ont été retirés de la liste pour des raisons ignorées.

Kenya - Rwanda (1-1)

Au Kenyatta Stadium de Machakos, déception pour les Kenyans qui n'ont pu faire mieux qu'un nul avec les visiteurs rwandais. Les choses avaient bien commencé pour les locaux puisqu'ils avaient ouvert le score très rapidement sur une belle action de Richard Odada. Les hommes de Stanley Okumbi ont ensuite dominé les débats, l'attaquant Keegan Ndemi se montrant souvent à son avantage. Dominer n'est pas gagner. Les Kenyans l'ont appris à leurs dépens en encaissant le b ut égalisateur pendant le temps additionnel. Une égalisation signée Bwikingiro Rague. Le « but assassin » qui risque de coûter cher au retour à Kigali le 20 avriL.

Seychelles - Mozambique (0-0)

Pas de but au Stade Linite à Victoria. A l'issue de la rencontre les deux entraîneurs se montraient, chacun, satisfaits. « Bravo pour l'esprit combatif de mes joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer », disait Cliff Nolin, en charge des Seychellois. « Nous avons concentré notre jeu sur une défense solide et quelques contres que nous souhaitions efficaces », poursuivait-il.

Pour le Mozambicain Victor Matine, même constat, « Nous avons contrôlé le match en nous procurant beaucoup d'occasions de marquer que nous n'avons pas réussi à convertir mais notre adversaire a très bien joué la défensive et nous sommes satisfaits du résultat ». Qui dit vrai ? Réponse dans trois semaines.

Tanzanie - RD Congo (0-0)

Il y a eu quelques occasions de marquer de part et d'autre mais le tableau d'affichage est resté vierge tout au long de la rencontre. Les Congolais avaient effectué le déplacement de Dar Es Salaam avec un peu d'appréhension après l'échec de leurs aînés quatre jours auparavant contre les Taïfa Stars lors d'un match amical (0-2). Les équipes n'étaient pas les mêmes et les enjeux non plus.

Dans la liste de l'entraîneur congolais, Jean-Claude Mukanya, trois joueurs évoluent hors du continent, Ismaël Lukoki (KRC Genk/Belgique), Christian Katalayi (RSC Anderlecht/Belgique) et de Bishweka Lyani (Brighton FC/Angleterre).

Malawi - Swaziland (0-0)

Les Flames juniors ont manqué de puissance de frappe contre le Swaziland au Kamunzu Stadium de Blantyre. Les locaux ont aligné une formation offensive et se sont créé quelques occasions, mais c'est le gardien swazi, Simelane Lwethu, qui s'est mis en évidence en effectuant de sorties de grande qualité. Hormis le gardien des visiteurs, le milieu de terrain malawite, Peter Banda, a montré l'étendue de ses qualités qui pourraient lui ouvrir les portes de l'étranger. Peu avant la mi-temps, il a, par exemple, passé en revue quatre joueurs adverses avant que son centre soit mal exploité par ses camarades dans la surface swazie.Chez lui, dans trois semaines, le Swaziland devra changer de stratégie et sortir d'une stratégie défensive qui a payé à Blantyre mais, en se découvrant il s'exposera à des contres malawites. Tout est à faire pour ces deux prétendants au second tour.

Les résultats

Botswana - Namibie 0-0

Seychelles - Mozambique 0-0

Malawi - Swaziland 0-0

Ouganda - Soudan du Sud 5-1

Tanzanie - RD Congo 0-0

Mauritanie - Maroc 2-0

Algérie - Tunisie 3-1

Kenya - Rwanda 1-1

Gabon - Togo 4-0

Guinée Bissau - Sierra Leone 1-0

Éthiopie - Burundi (match décalé au 12 avril)

Liberia - Bénin Ff Liberia